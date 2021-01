Tras agresión no detuvieron a un solo responsable en riña en Cerro de la Cruz

A pesar de que autoridades municipales acudieron al llamado de una riña en un domicilio en la colonia Cerro de la Cruz, decidieron no detener a un solo responsables de haber golpeado a una mujer y mucho menos por haber dañado su vivienda y vehículo, tras recibir varios golpes de piedras y botellas de vidrio.

Blanca Amador, quien habita en el domicilio en compañía de su esposo y dos hijos, comenta que todo se derivó a raíz de una denuncia que puso en 2016, luego de que fuera víctima de robo en su domicilio, donde se llevaron varios artículos que suman pérdidas que ascienden a los 120 mil pesos.

“Es una familia que habita en dos domicilios, quienes están denunciados por haber robado en mi domicilio en el 2016 y de eso hay denuncia, pero el día sábado fue cuando comenzaron a gritar que me iban a matar y que quitara la denuncia, y al momento de salir fue que comenzaron a golpearme como 30 personas y de eso hay videos porque comenzaron a juntarse los hijos de la familia y hasta una policía procesal”, detalló.

La afectada destaca que el problema se originó cuando la policía procesal de nombre Rocío Mendoza Salinas (vecina de la misma colonia de la víctima) en una de las audiencias escuchó parte de las investigaciones y comenzó a filtrar información a la familia acusada, lo cual generó la inconformidad a tal grado que comenzaron las agresiones físicas.

En el recuento de los hechos, dijo que las agresiones se registraron el pasado sábado, alrededor de las seis de la tarde, cuando se encontraba en una “carne asada” con su esposo, sus hijos y su padre, comenzaron a escuchar gritos y se dieron cuenta de que lanzaban piedras al domicilio por lo cual decidieron llamar a los números de emergencia.

“Me decían ‘te vamos a matar’, no pensé que fuera conmigo porque estábamos en el patio, salimos y nos asomamos por la terraza y nos comenzaron a lanzar piedras los vecinos, el vecino Librado Ramos y los de enfrente, se hicieron bola y me agredieron, me dieron en la cabeza, hay daños, rasgos de sangre, y nadie hizo nada”, refirió.

De los hechos sólo quedan botellas de vidrio quebradas, piedras de proporciones considerables y decenas de daños a la propiedad de la señora Blanca Amador, quien incluso dijo que no ha movido nada de la agresión, hasta que un perito acuda a revisar todos los desmanes que hicieron en su vivienda.

Cuando salió a recibir a los policías la comenzaron a golpear y los agentes no intervinieron en los hechos, e incluso “pareciera que los dejaron agredirme”, por lo cual tuvo que esconderse en su propiedad, porque eran varias personas integrantes de la misma familia.

“Hombres y mujeres me pegaron, Librado y Julio sacaron un cinto y me dieron en la cabeza, hay una policía procesal que vive aquí (unas casas abajo) que también salió a golpearme, de eso tenemos videos y evidencia, y no es posible que ni una sola persona se va responsabilizar de los hechos”, menciona.

Blanca Amador dijo que esta problemática se mantiene ante la denuncia que presentó por un robo que le hicieron a su propiedad, incluso durante la entrevista con El Heraldo de Chihuahua una vecina del sector se acercó a explicar que no tenía participación en los hechos y que sólo había participado una familia que habita en dos domicilios.

“Nadie hizo nada, se querían meter a mi domicilio porque dicen que yo agredí a las personas, incluso amenazaron con aventar bombas molotov”, al terminar de golpearla y dañar su vivienda los vecinos agresores se pasaron a la parte trasera de su hogar y volvieron a lanzar piedras, dejando un vehículo con daños que ascienden a más de 50 mil pesos.

A pesar de las amenazas, las lesiones y daños que se generaron en estos hechos, al momento no hay una sola detenida y la familia Amador se ha tenido que hacer responsable de los desmanes que hicieron sus vecinos, sólo por interponer una denuncia en contra por el delito de robo.

