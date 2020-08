Tres días sin agua, denuncian vecinos de Ávalos

Vecinos de la colonia Ávalos denuncian que han permanecido tres días sin el servicio de agua potable en sus hogares, lo que complica la situación del calor de hasta 38 grados que se ha presentado en la ciudad, y que impacta en la dinámica de las familias por la falta del vital líquido no nada más para consumo humano, sino para actividades como uso del sanitario, lavado de trastes, ropa, aseo personal, entre otras.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

“Vivimos en lo que parece un pueblo fantasma, los servicios no se atienden, llenos de tierra, y llevamos hoy tres días sin agua, hemos estado haciendo el reporte, y a veces hacen caso, y otras no, estamos a la espera de ver si traen pipas, pero no han dado respuesta sobre el restablecimiento del servicio”, afirmó uno de los habitantes del sector.

Así mismo, uno de los afectados refirió que constantemente se debe comprar agua purificada embotellada para beber, porque el agua de Ávalos no es potable, ya que por la Fundición, hay muchos metales en el subsuelo.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Acotó que no es novedad que falle el servicio de agua, por lo que la gente acostumbra tener dos tinacos por casa, para almacenar durante los periodos que se quedan sin servicio, pero en esta ocasión, con tres días sin agua, y el intenso calor, no se dan abasto.

Por este motivo, han buscado estrategias como bañarse en casas de familiares para acudir a sus centros de trabajo, mientras que la ropa y los trastes continúan acumulándose sin poder lavarlos.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

También denunciaron la falta de atención en otros servicios, como en el servicio de internet, donde manifestaron que Telmex no ha introducido fibra óptica, y hay fallas en el servicio, además de las calles sin pavimentar, fallas en la energía eléctrica, porque hay personas “colgadas”, o conectadas ilegalmente, lo que provoca bajones en la energía, y apagones.

“Ni el estado ni municipio se quiere meter en broncas, las casas no tienen papeles, más bien es por posesión desde 1975 cuando se empezó a poblar y la Fundición estaba en su esplendor, había mucho deporte, hasta había un estadio, pero ahora, todo está en el abandono. Lo que sí pasa es la basura, pero no hay quien quite la maleza, parece selva”, finalizaron.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Te puede interesar: