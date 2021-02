La educación a distancia triplica esfuerzo de maestros en nivel básico

La matrícula total en Educación Básica asciende a 711 mil 384 estudiantes, de los cuales, se tiene una vinculación directa y permanente con la matrícula escolar de 79%; mientras que la intermitente representa el 16%; y el 5% de la matrícula corresponde a alumnos que no reportan ningún tipo de comunicación.

Los héroes de la educación han enfrentado la pandemia del Covid-19 con nuevas estrategias, monitoreo a distancia de necesidades educativas y de conectividad individuales de cada alumno, además de un quiebre en el horario que ha permeado a horarios fuera de horas clase y días no hábiles.

En las acciones a tomar, la SEyD anunció que retroalimentará a cada centro escolar de la información objetiva de cada plantel, a efecto de fortalecer los trabajos realizados en los Consejos Técnicos Escolares sobre la atención de los alumnos que no reportan comunicación con sus docentes.

Además, la Secretaría reconoció ampliamente las iniciativas emprendidas por las maestras y maestros para mantener la vinculación directa con sus estudiantes a través de diversas herramientas y recursos didácticos.

Fotos: Pablo Rodríguez

Nivel Preescolar

La maestra Michelle García Meza, quien imparte su trabajo magisterial a alumnos de Tercer Grado de Preescolar, refirió que en su grupo hay 27 alumnos, de los cuales, 18 han cumplido con la entrega de evidencias, dentro de los lineamientos de Educación a Distancia, dentro de la plataforma Classroom.

De acuerdo con la maestra García, el mayor obstáculo no ha sido la conectividad, sino la disponibilidad de los padres de familia de brindar acompañamiento a los alumnos, con la interferencia de sus horarios de trabajo, y el agobio que sufren las familias por la crisis económica generada por el Covid-19.

En su caso, solo hay una alumna quien no tiene acceso a internet a través de computadora, por lo que ideó la estrategia de comunicarse vía Whatsapp, logrando hacer llegar los materiales y actividades de enseñanza.

“De los 18 niños que sí entregan, alrededor de 14 entregan al 100% y los otros, en un 50%, que suben intermitentemente, una semana sí y otra no. Lo malo es que los niños se van sin conocimiento, es lo que me puede: que los niños no vayan bien a la Primaria, pero sí es mucha responsabilidad de los papás, porque ellos son los que tienen que estar con ellos”, afirmó la docente, quien se esfuerza día con día, incluso fines de semana y horarios que incluyen avanzadas horas de la noche, en dar orientación y asesoría a padres de familia en horario fuera de su jornada.

La maestra señaló que el trabajo que hay detrás de cada planeación, video, clase en línea no es perceptible para algunas personas, sin embargo, la dedicación ha triplicado los esfuerzos de los docentes, cuya vocación es asegurarse de que sus alumnos realmente adquieran los aprendizajes esperados, por lo que invitó los padres de familia a hacer un esfuerzo extra a favor de la educación de sus hijos en casa.

Nivel Primaria

En el caso de la maestra Eyra Holguín Soto, quien trabaja en la Escuela Primaria República de Argentina, en Ciudad Juárez, Chihuahua; en el grupo de Primero C, dividió el grupo de acuerdo a las características de conectividad de los alumnos y sus padres, en aquello que pueden conectarse desde un dispositivo como tableta o computadora a la plataforma Classroom; y quienes las tecnologías de la comunicación son más restringidas por medio del Whatsapp.

La maestra elabora un cronograma semanal con las actividades, que complementa con clases en línea y videos, de acuerdo a cada subgrupo, y recibe las tareas y evidencias los viernes. Con esa base, califica y retroalimenta a las necesidades educativas de cada alumno, detectando donde hay rezago, e implementando estrategias para poder impartir adecuadamente el aprendizaje y que los niños lo asimilen.

Nivel Secundaria

Así mismo, la maestra Minerva Segovia Bustamante, quien trabaja en la Escuela Secundaria Benito Pablo Juárez García 3005, zona escolar 57 de la ciudad de Chihuahua. Evidencias de trabajo a distancia en la asignatura de formación Cívica y Ética de los grupos A, B, C, D y E de tercer año. Utilizó las plataformas de Whatsapp, Zoom, Facebook donde creó la página /lamaestraaris.