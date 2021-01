Un solo escolta, nunca será suficiente

La seguridad de quién es protegido por escoltas personales, está en el número de elementos, pero sobre todo que no se conviertan en mandaderos del principal, si los deja hacer su trabajo recibirá mejor protección, señaló el instructor de la escuela de Policía, Roberto Meléndez, quien ha formado policías municipales como escoltas por casi 20 años.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El oficial Roberto Meléndez Báez con 28 años dentro de la policía municipal y 20 formando policías como escoltas, dio a conocer, que para que un policía pase a ser escolta debe contar con un perfil de entrenamiento básico, luego llevar a cabo las tres áreas de capacitación que son la de humanística, técnico policial, y la especialidad de protección a principales.

Delicias Después de cuatro meses, desbloquean cuenta de Salvador Alcantar

Se le denomina principal a quien protegen

Esta preparación lleva armamento, tiro policial, defensa policial, incluso en los niveles de protección a funcionarios debe de contarse con aspectos como, capacidad física, inteligencia policial, y concentración en los principios básicos de permanencia, iniciativa, flexibilidad, logística, la permanencia requiere que el escolta este al pendiente las 24 horas, no perder el área de responsabilidad como los lugares donde se presentara, los domicilio a donde acudirá, los vehículos que usara o que lleguen al lugar donde está.

Ningún articulo objeto o pertenencia del principal o protegido debe estar fuera de la vista de los escoltas, así mismo se deben planear estrategias de desplazamiento a las que se les llama avanzadas, de esta manera se evitan riesgos, limpiando rutas y lugares, por lo tanto el perfil de quien desee ser escolta, dentro de su mentalidad debe tener en cuenta, que está el riesgo de su propia vida.

Parral Parralense desarrolla un cubrebocas que detecta la Covid-19

Desertan el 40% de quienes desean ser escoltas

Su perfil debe ser consiente, reflexivo y no desesperarse, pues es muy desgastante, debe ser sobre todo paciente pues de esa manera no caerá en la rutina perdiendo su objetivo principal, debe ser muy disciplinado, la deserción en los escoltas se da de un 40%, debido a que el ritmo que se debe llevar no termino por gustarle, pues debe estar siempre al pendiente de quien protege, incluso se llega a tornar muy estresante, al tener en la mente siempre donde y como esta, se deben descuidar sus familias, se desgastan mentalmente y físicamente.

Para llevar a cabo una buena protección entre más elementos sean, mejor se cubre la seguridad, valorando etapas de protección interna, externa, por ejemplo hablando en los distintos tipos de principales, sestan los políticos, empresarios, artistas, religiosos, líderes sociales, particulares, si nos damos cuenta en muchas ocasiones solo traen un escolta, el cual en realidad se convierte en un chofer y pierde su esencia pues por manejar descuida en un 50% su labor.

Este solo no cubrirá para nada la estrategia de lo que es protección a su objetivo, si va manejando no puede reaccionar, cubrir estrategias, por lo que la mínima seria de tres a cuatro personas mínimo, una buena protección deben ser hasta 12 personas, al cuestionar al instructor sobre el caso del empresario hotelero asesinado en la cantera, comento que por ejemplo en ese caso no se puede contemplar como escolta un solo hombre que prácticamente se convierte en su chofer o asistente personal de quien cuida.

Local Buscan ser recibidos migrantes en Estados Unidos

Un solo escolta llega a convertirse en asistente personal y pierde su sentido

Agrego que si en ese caso al menos hubieran existido tres, al menos el que manejaba, no descuidaba su puesto y los otros dos mantenían la alerta a lo que se moviera a su alrededor y posiblemente les hubiera dado más capacidad de reacción.

Estoy convencido de que la mayoría de las personas que se encargan de la protección de otras personas están conscientes de que su trabajo, en algún momento representara dar la vida por otras o simplemente arriesgarla”, así conozco muchos, el entusiasmo en los aspirantes es prueba de querer hacer las cosas, y sobre todo que seguido muestran con palabras y acciones que les gusta lo que hacen.

La capacitación también del principal o protegido, es importante para un buen trabajo, pues así está en coordinación con sus cuidadores, en caso de una reacción de escape, ya que como lo marca la capacitación si no se coordina con ellos, se convierte en el principal enemigo pues relaja las acciones de protección si no está acoplado con ellos.

Hay muchos casos donde el principal se niega a participar, y guarda mucho la distancia con sus escoltas, convirtiendo el trabajo en una doble acción, por ello se le recomienda a los objetivos a estar en comunicación con ellos y no los convierta en sirvientes o mensajeros, o como regularmente se dice en sus asistentes personales.

Local Con acciones radicales, exigirá Sección 42 del SNTE atención hospitalaria

Un buen líder y la discreción son elementales

La discreción de los escoltas es elemental, pues el tipo de principal y sus actividades determina las acciones de protección así como la vestimenta, en mis 20 años he capacitado más de 100 elementos en este ramo, y he visto como el armamento y las técnicas van cambiando para mejorar la labor, incluso el manejo de los vehículos para hacer pronto rutas de escape.

Los errores son muy comunes en los casos donde los estados de fuerza no son suficientes, y depende mucho de quien lidera las escoltas e incluso exige al protegido más personal, para poder ser efectiva la custodia, un líder debe reflejar su experiencia principalmente en la buena práctica, incluso en la escuela de policía contamos con una especialidad en este tema.

Un buen sueldo es importante

Actualmente el principal temor de los escoltas es la violencia actual, pues hace más de 15 años el ambiente no estaba como ahora, y quienes se dedican a esto deben de ser aún más cautelosos, los errores más grandes son la desesperación y el descuido, necesita pasar algo para ponerse en alerta, pero de pronto se les olvida su fin principal en la observación de sus alrededores relajando la principal labor que es cuidar su objetivo de lo que les rodea.

Local Suspenden servicio a PCE por deuda de 123.6 mdp

Los sueldos del escolta deben ser superiores, pues es un punto clave para esos seres humanos y se motive para sacrificar sus tiempos y familia, pues se convierte en un estímulo para llevar a cabo esta labor, muchos de los principales además del sueldo los apoya con otras compensaciones y esto lleva a un mayor compromiso.

Actualmente el escolta atiende desde la protección personal del principal, hasta amenazas a su persona, familiares y propiedades, en ocasiones hasta cuidar lo que su protegido come o cuando toma agua, revisar la silla donde se sentara, hay que recordar que no existe quien regule ambos lados, para un mejor funcionamiento y depende mucho de la actitud de quien se protege, por eso en muchas ocasiones se convierten en asistentes personales y no en guardaespaldas.