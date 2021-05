Un voto al PRI es por gobiernos que siempre han dado respuesta: Ortiz

Graciela Ortiz, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que impulsará llegada a Carichí de una base de Cruz Roja para trabajar en equipo por la salud, además de que pondrá en funcionamiento pleno el Hospital de la Región.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Habitantes de los municipios de CarichÍ y Cusihuiriachi, ofrecieron un respaldo total a la candidatura que encabeza Graciela Ortiz González rumbo al Gobierno del Estado, pues expusieron que ha sido en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional cuando se han establecido condiciones de desarrollo en sus regiones.

Durante la gira por ambos municipios, también hubo encuentros con militantes y dirigentes del tricolor a quienes urgió a trabajar intensamente para no volver a permitir que el partido Morena tenga un solo voto de la población.

Foto: Cortesía | PRI

“Les pido que trabajen intensamente, casa por casa, a decirle que el PRI pondrá el hospital en funcionamiento pleno, abrirá oportunidades para el empleo que requieren, acceso a la educación y sobre todo nuestros jóvenes tendrán acceso a las becas que necesitan para que sean jóvenes de provecho y tengan el arraigo en sus comunidades”.

Reiteró que bajo el gobierno que encabezarán las fórmulas del tricolor en equipo con el candidato a presidente municipal Alejandro Gutiérrez Villareal; para la diputación local, Noel Chávez y Graciela Ortiz en la gubernatura se dará respuesta a la ciudadanía.

Foto: Cortesía | PRI

Destacó que como ya lo hizo como creadora de las brigadas de médicos y enfermeras, para llevar atención a las comunidades, dicho programa volverá a ser centro de la política estatal.

Recordó que como Secretaria de Fomento Social, estableció dichas brigadas de salud que salían a las comunidades incluso a lomo de mula para atender la salud en las comunidades más alejadas.

En Carichí se tuvo la participación de líderes de las comunidades indígenas de la zona y la aspirante tricolor se comprometió a establecer respeto y respaldo para que sus poblaciones no tengan que padecer de carencia alguna.

Foto: Cortesía | PRI

En materia de Salud, reiteró que impulsará la puesta en operaciones de la delegación de la Cruz Roja, con el fin de que haya disponibilidad de ambulancia en caso de urgencias. Es impensable que nuestros ciudadanos se sigan transportando en las partes traseras de las pick up, dijo.

“Mi compromiso es de dotar de las ambulancias, para salir a tiempo y salir de mejor manera atender la salud. Soy una mujer de palabra, he cumplido cuando he tenido la responsabilidad en cada cargo público que he desempeñado”, finalizó.

Foto: Cortesía | PRI

Te puede interesar: