Urge a Chihuahua un gobernador con liderazgo: Bazán

El dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, lamentó la incapacidad que tiene el gobernador Javier Corral, así como la falta de voluntad para poder solucionar los problemas con la federación.

En este sentido resaltó que al estado de Chihuahua le urge un gobernador con liderazgo, que pueda generar soluciones y acuerdos a los problemas de los ciudadanos.

El también diputado local, Bazán Flores, señaló que el conflicto que actualmente mantiene el mandatario estatal Javier Corral Jurado, con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puede generar en esta entidad un ambiente de ingobernabilidad y la falta de apoyo y recursos para Chihuahua por parte del Gobierno Federal.

Por ese motivo Omar Bazán, que en el conflicto del agua y la coyuntura que existe entre Corral y Obrador, se debe de llegar a un acuerdo de inmediato y así poder generar una solución.

El legislador priista recordó que el Gobernador estaba enterado desde el mes de diciembre que la Conagua iba extraer el agua de las presas, sin embargo no hizo nada, incluso dijo, no ha querido sumarse a la controversia interpuesta por los 17 alcaldes del PRI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún y cuando su participación como “un tercero interesado”, daría mucho peso a la petición, pero lamentablemente no lo ha querido hacer, dijo.





