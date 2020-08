Urge cierre de Las Vírgenes y se retire Guardia Nacional

Durante el Diálogo de Politica y Sociedad, sobre el Tratado de Aguas Internacionales y se repercusión en Chihuahua, los panelistas Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua; Mario Mata Carrasco, diputado federal; y Roque Martínez, consultor, subrayaron la urgencia que se pare la extracción, durante la sequía más intensa en los últimos 90 años en el territorio estatal.

Como moderador, actuó Daniel Olivas Mariñelarena, presidente del Instituto Jacques Maritain Chihuahua, quien coordinó el diálogo, en el que Salvador Alcántar, señaló que el problema del agua inició el pasado mes de octubre, cuando asignaron el agua de las presas más agua de la que tenían para uso urbano y agrícola, y ahora la Conagua quiere que Chihuahua cubra todos los malos manejos, lo que calificó de injusto.

Otro factor, es el cambio climático, que por su parte ha hecho sus propios estragos, como en la cuenca alta del Río Conchos, donde los agricultores están invirtiendo para restaurar las cuencas de la Alta Tarahumara.

Como consecuencia de todo lo anterior, se ha reducido a un solo cultivo por ciclo, que inicia el 1 de marzo y concluye el 7 de septiembre, sin embargo, este año, se debieron hacer ajustes y concluir antes, ya que por ser este agosto de 2020 el más seco de los últimos 90 años, se ha tenido que mantener el volumen de riego de los meses más calurosos que son junio y julio.

Como propuestas mencionó que “Que se haga lo que se tenga que hacer para que no usen aguas de presas internacionales para uso inadecuado; que hubiera gobernanza en agua y los tributarios, de los que están asignados al tratado; limpieza y desmonte del Río Bravo en la zona de Juárez y Ojinaga, donde también se tendría que estar entregado agua, pero se acabó el río”, dijo.

Asímismo propuso mantener El Granero en almacenamiento máximo, como un volumen de protección para cuando haya sequía, pues al vaciarla cada año, se ha pagado hasta tres ciclos en un solo año.

El diputado Mario Mata Carrasco llamó a la unidad, y destacó el trabajo legislativo que ha promovido para reestructurar las condiciones del Tratado de Agua de 1944, acorde a la situación actual, y en equidad de entrega, porque la cuenca de donde entrega agua Estados Unidos a México, es muy superior, lo que provoca un desbalance en los pagos.

“Si Conagua no acepta el trato con los agricultores, vamos a tener un problema grave, además el 24 de octubre, tienen que estar cerradas las puertas, porque van a querer llevarse el agua de nuestros agricultores del ciclo 2021. Nos queda claro que se quieren llevar el agua concesionada de nuestros agricultores. La lucha apenas empieza. La Presa Boquilla anda 967 millones, va a quedar en 800 millones y Madero 132 millones, le faltan 30 millones para no poder sacarle, nos están dejando los puros lodos. Si no detenemos en marzo la extracción, si se hubieran llevado los mil millones de agua, que equivale a 30 mil millones de pesos, de la producción agrícola de 14 municipios”, dijo.

Mata Carrasco hizo un llamado a la unidad de todos los chihuahuenses, y para de echar culpas, pues responsabilizó de la crisis del agua al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y a Conagua.

“Se necesita gobernabilidad, transparencia y unidad, para evitar que se lleven nuestra agua, no de este ciclo, de los que vienen. Que se combata la ilegalidad y se cree un Consejo Estatal del Agua, para una gobernanza y obligar al gobierno federal para que escuche a los chihuahuenses”, afirmó.

El ingeniero Roque Martínez señaló que Chihuahua es el único estado de la cuenca que sobrevive con agua del subsuelo, es un foco rojo, porque si se abaten los pozos, tendría que vivir nada más de las aguas superficiales.

“Todos los municipios que forman parte de la Cuenca del Conchos, están en una condición seca atípica y Ojinaga está en sequía extrema, esa condición hace ver que no se tendrá el agua que se necesita. Aunque no hubiera tratado, tendría que cerrarse ya las válvulas de las presas y hacer un uso muy racionado”, dijo.

Entre sus propuestas, manifestó que la unidad es la clave, también para unirse con otros estados, como Durango; mientras que Coahuila tiene que entender que tiene un área de oportunidad de sumarse a los estados que sí están cumpliendo con el Tratado.





