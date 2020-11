“Urge discutir legalización de la marihuana”: Secretario de Seguridad

Como una discusión necesaria y a destiempo, consideró Emilio García Ruiz, secretario de Seguridad Pública del Estado, la posible legalización de marihuana en el país, toda vez que refirió que la tendencia a nivel mundial va en ese sentido y en la República Mexicana se ha mantenido en un sinsentido en este tema.

“Se debe dejar de vivir en una simulación, porque por una parte se considera ilegal la distribución y la producción de la marihuana, pero por otra parte es legal el consumo, entonces ¿de dónde van a conseguir el producto si no se permite su comercialización y mucho menos su producción?, hay que ver la realidad”, comentó.

Refirió que el tema del consumo de marihuana no se encuentra penalizado en el país, y consideró que el consumo no está ligado a temas de seguridad, por lo cual está más vinculado a temas de salud pública, como ocurre con el tabaco, que se encuentra relacionado a consecuencias a la salud y no a temas de seguridad.

El secretario de Seguridad dijo que este tipo de droga no se ha comprobado que su consumo genere inseguridad, pero en cambio las actividades que actualmente se encuentran prohibidas sí provocan incidencia delictiva, por disputas criminales para la venta, trasiego, cobro de piso, entre otras más.

Calificó como bueno el que se esté analizando o discutiendo su medicación en el país, destacando que aún falta conocer muchos lineamientos y demás restricciones que podrían ayudar a conocer los avances que se podrían dar en la aprobación para su legalización.

Emilio García Ruiz dijo que existe un verdadero “sinsentido” en la ley, porque el consumo nunca ha estado prohibido, pero la producción y la comercialización sí se sanciona, lo que deja gran vacío por permitir su consumo pero no se garantiza la comercialización, por lo cual tiene un aspecto legal y el otro ilegal.

“Esto conlleva a que haya una estructura alrededor del mercado de drogas, para permitir su ilegalidad, necesitas grupos que controlen, cobro de piso, grupo de choque, peleas clientela, la siembra el trasiego, son actividades prohibidas, y son también las que generan un problema de seguridad, no la venta y el consumo, porque al final, no es ilegal consumir, lo que hacen con la ley, es más extensiva, al tema de cantidad que puedes portar para el consumo”, explicó.

Agregó que aún falta conocer cómo van a definir acciones para el cumplimiento de la norma, lo que debe pasar después de la aprobación de la ley en lo general y conocer los elemento de cómo se regula que son temas que se podrían conocer hasta el año 2021 si el tema sigue avanzando en el tema legislativo.

“Tenemos que entrar a discusión de que si la estás sembrando para Estados Unidos, donde es legal su consumo lúdico como medicinal, porque no se puede tener una empresa que produzca y siembre hacia los Estados Unidos, eso ni siquiera tocaría al mercado mexicano, sería un sistema de comercialización internacional, que ahorita no está permitido pese a que su producción sería para vender en un punto donde sí lo está”, mencionó.

Reiteró que el consumo de marihuana no está demostrado que cause un incremento de la delincuencia, como tampoco está demostrado que el consumo de tabaco impacte o no en otro tema que esté relacionado con el tema de salud; pero dijo que el tabaco también es una adicción, que también genera problema de salud, qué es lo que pasaría con la adicción de marihuana, que debe ser considerado como un tema de salud pública.

“El consumo es legal, no meto a la cárcel por consumir droga, tampoco aclaran de qué forma entra la producción legal, estaría interesante que entrara una tabacalera internacional fuerte, a decir que le entra a este nuevo mercado, porque no se trata de que sea legal para que sigan comercializando los mismos narcos, se supone que debe pasar a la economía formal y no han dicho cómo será ese traslado”, compartió el secretario de Seguridad.

