“Urge la vacunación para reactivar economía en frontera: CCE”

Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua, manifestó que en la primera etapa de la pandemia fue necesario mantener cerrada la frontera, sin embargo a la fecha en Ciudad Juárez se siguen haciendo, con este cierre, cerca de 500 mil cruces por mes entre norteamericanos residentes en México o viceversa.

“La frontera está totalmente permeada y no va a ser posible mantener vacunados en Estados Unidos y en México no. Es urgente que se vacunen para que así se reactive la economía en esta frontera y esperamos que sea a corto plazo”, declaró.

Santini insistió en que la iniciativa privada debe participar no para comercializar las vacunas, ni para venderlas, sino para comprar vacunas para sus colaboradores. “Es un trabajo que se está haciendo, pero todavía no hay nada en firme”, expuso.

El líder empresarial fue claro al señalar que todas las vacunas deben ser compradas por los gobiernos, “no hay organismo, no hay empresa que las pueda comprar; en todo el mundo las vacunas están destinadas así”, dijo al ser cuestionado sobre el avance para que la vacuna contra el coronavirus sea adquirida por empresarios.

Lo que sí se puede hacer –apuntó- es una alianza con gobiernos para que las empresas puedan comprar vacunas para aplicarlas en su personal, nunca para comercializar.

“Hay varios avances, cartas de intención que están listas. En estos temas que actualmente tenemos tan políticos, no me gustaría extenderme en este tema porque no queremos que algo pueda detener el proyecto”, abundó.

De igual manera, el presidente del CCE en Chihuahua recordó que en Europa, donde ya se lleva un buen avance de las vacunas, ha sido complicado seguir controlando y por eso se tienen esos rebrotes, “en México la falta de vacunas y el alto contagio que se tiene no permite visualizar una segunda-tercera oleada, hemos seguido en una curva constante que se espera con la vacuna empezar a bajar”.

“Volver a un color rojo sería muy lamentable. Actualmente creo que existen ya otros métodos de cuidado, no necesariamente cerrar sectores, cerrar economía, sino sectorizar personas por edades por lugares para que la economía siga funcionando. Creo que el esquema del semáforo está agotado, la pandemia durará un buen tiempo, pero ya debemos buscar un esquema diferente”, agregó.

