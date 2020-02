Usuarios serán prioridad en torno a Ley de Transporte

La presidente de la Comisión de Obras Públicas del Congreso del Estado, Rocío González Alonso, advirtió que las mesas de trabajo de la Ley de Transporte de Chihuahua deberán tener como prioridad al usuario del sistema de transporte público de la entidad, por sobre encima de los concesionarios, que si bien es cierto atenderán las demandas de los transportistas a quienes les pedirán se fundamenten por la vía jurídica, velarán primero por el ciudadano.

La iniciativa de la Ley enviada por el Ejecutivo fue turnada a la Comisión en mención, por lo que la diputada refirió que una vez revisada, la van analizar bajo una visión de los ciudadanos “no de lo que les convenga a los concesionarios, ahora la concesión es una herramienta que tiene el gobierno y que solamente el gobierno puede quitar o dejar, no es un tema que se herede ni tiene que ser bajo ciertas condiciones, la concesión si no cumple con los requisitos que están establecidos en la ley, el gobierno del estado puede retirarla en cualquier momento”.

Lamentó la mala práctica de heredar, rentar o vender las concesiones del transporte que se ha realizado por décadas “algunas (concesiones) ni siquiera sabemos dónde están, pues no las han reportado, los vamos a escuchar pero cualquier propuesta debe venir fundamentada jurídicamente, si no están de acuerdo porque no les gusta, pues ese no es argumento, debe ser con un argumento jurídico que nos pudiera obligar, por ejemplo a heredar la concesión”.

González Alonso dijo entender la molestia de los transportistas, pero pidió entender que las reglas las establece el Estado para operar el servicio público de transporte colectivo, “de otra manera tendrá el Estado que retirar concesiones y buscar quiénes sí quieran cumplir”, advirtió.

La congresista panista aseguró que Gobierno del Estado cuenta con un estudio realizado a la ciudadanía que arroja como resultado las condiciones en las que operan actualmente los camiones en la entidad, y las fallas que presentan, como el hecho de que los choferes hablen por celular, que sean groseros, alcoholizados, que no pasan a tiempo o que corten la ruta antes.

“Está hecha para los ciudadanos, para la mejora, para su beneficio, es la oportunidad para que ellos (ciudadanos) se manifiesten también y apoyen desde su trinchera estas mejoras para el estado”, aseguró.