Va Alberto Orozco por el distrito 15 con el PRD

Alberto Orozco, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al distrito 15, busca legislar desde el Congreso del Estado por el bienestar de la ciudadanía con mejores trabajos, impulsar el derecho a la salud mental, una vejez digna y apoyo al emprendedor.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Mis propuestas son con base en legislación. Muchas veces el ciudadano piensa que el trabajo de un diputado es dedicarse a la infraestructura de la ciudad; el problema real es en la legislatura para obtener mejores condiciones de vida”, dijo.

Al ser un joven empresario, fue el cansancio al ver las afectaciones que tiene la ciudadanía con las decisiones que toma el gobierno lo que le impulsó a participar en este proceso electoral como un candidato ciudadano. Con la esperanza de redirigir y redefinir la política en la entidad y en el país, siendo una opción ciudadana que realmente se preocupa por las condiciones de la ciudadanía.

Su negocio siempre lo ha usado como una plataforma de altruismo para ayudar a diversas asociaciones en su labor, actividades por las que el partido lo invitó a unirse a sus filas a través de la candidatura para el distrito 15. Ahora, ve a la política como una herramienta para hacer un cambio de raíz e instaurar soluciones definitivas a las problemáticas que se presentan.

Indicó que la nula preocupación por la calidad de vida de los ciudadanos es la causa de las diferentes carencias que tiene la población, tales como la salud metal y el acceso a una vejez saludable.

Explicó que una de sus propuestas es asilos gratuitos para que los adultos mayores de escasos recursos puedan ser protegidos, teniendo buenos cuidados y siendo tratados de manera digna. En el aspecto de la salud mental, indicó que buscará impulsar la atención psicológica como un derecho humano, ante el número de suicidios que se suscitan en la entidad.

En la cuestión de reactivación económica es la creación de una Secretaría de Apoyo a Emprendedores, en donde se les brinde asesoría para abrir e impulsar sus negocios. Desde la creación de un logo hasta la realización de una Feria de Emprendedores, en donde puedan dar a conocer su empresa, vender sus productos al mismo gobierno.

“Donde exista un asesor legal, un asesor de comercialización, un asesor en planeación estratégica y uno en economía” dijo y detalló que sería el mismo Gobierno quien del impulso económico con el compromiso de que el emprendedor aseguré que se recupere en la generación de empleos, pagando impuestos o rentando un local, lo que active la economía.

Lo anterior permitiría la creación de empleos, la captación de impuestos para el gobierno, la movilidad del recurso económico en la entidad, la ampliación del mercado formal y la atracción de inversiones. Asimismo, buscará agilizar el acceso a los programas y apoyos, eliminando la burocracia innecesaria.

Otra de sus propuestas es el matrimonio igualitario, algo que señaló que se trata de respetar un derecho, no sobre la etiqueta por gustos sexuales. “Se tiene que hacer conciencia de que todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos”, dijo. Agregó que la comunidad LGBT+ no es un movimiento joven, al estar integrada también por personas de 50 o 60 años que no se han atrevido a salir públicamente del closet.

“No hay nadie como nosotros para representarnos. Hemos tenido diferentes diputados y senadores que han metido este tipo de propuestas, pero creo que es una manera de cumplir con un requisito y no porque realmente lo creen o lo piensan. Yo como miembro de la comunidad LGBT+ se que estoy luchando por nuestros derechos”.

Te puede interesar:

Local “Fechac siempre transparenta sus acciones”: Hugo Loya

Local Falla en subestación Moctezuma provocó apagón en Juárez: CFE

Local Chihuahua registra tormentas y granizadas en varios municipios