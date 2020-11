Vacían 320 cuentas bancarias en Chihuahua; Fiscalía ubica a responsables

Por lo menos 320 cuentas bancarias en la ciudad de Chihuahua fueron totalmente vaciadas en el transcurso de este año de diversas instituciones, donde los titulares confiaban sus ahorros y sus ingresos, pero de un día a otro le perdieron el rastro al dinero y desconocen quién sería el responsable de cometer estos distintos hechos.

Cuentas que van desde los 10 mil pesos hasta los 600 o 900 mil pesos, son los que ha atendido la Fiscalía General del Estado, que se ha encargado de reunir cada uno de los casos, complementar las investigaciones, ya que por el momento le atribuyen los hechos a un tipo de fraude de personas ajenas al estado.

Se desprende que por lo menos 150 casos estén vinculados a extorsión telefónica, donde el titular de una cuenta es engañado por un supuesto trabajador de institución bancaria, quien pide los datos y otros elementos, con los que acceden a su cuenta, pero a la vuelta de los días se percatan que el dinero de su cuenta fue retirado.

Otros 120 casos están vinculados a fraudes cibernéticos, donde aparentemente chihuahuenses fueron engañados con páginas o sitios “oficiales” y colocaron sus datos personales, información de la banca digital y terminaron entregando inconscientemente la información para que un tercero retirara el dinero en otra entidad.

Ante el rechazo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y de las propias instituciones bancarias, los afectados se condujeron a la Fiscalía General del Estado para buscar a alguna persona responsable de que el dinero de sus cuentas fuera desaparecido.

El fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, dijo que son varias las personas afectadas, algunos con cantidades muy pequeñas, pero otros que sobrepasan los 600 mil pesos, por lo cual se encuentran investigando a través de diversos medios para poder determinar qué fue lo que sucedió con el dinero.

Hasta el momento dijo que aparentemente los cuentahabientes fueron víctimas de un fraude cibernético, donde en diferentes modalidades obtuvieron acceso a sus datos confidenciales o información de sus cuentas, donde los interesados aprovecharon y retiraron todo el dinero, haciéndose pasar como titulares de las cuentas.

“Estos engaños pueden ser a través de correos, mensajes u otros medios de comunicación, donde los interesados mandan actualizaciones o bloqueos de banca móvil, donde el usuario posteriormente ingresa sus datos y es cuando entrega la información a los delincuentes, quienes en un par de días pueden disponer de dicho dinero”, comentó.

La Condusef no puede intervenir en este tipo de casos, toda vez que los usuarios accedieron a entregar la información y no es cuestión de algún problema de bancos o trámites con los mismos que se les hayan negado a los usuarios, por lo cual no es competencia de los mismos atender a los afectados.

El fiscal de la Zona Centro mencionó que en el estado de Chihuahua se ha logrado eliminar el delito de extorsión en sus diferentes modalidades, pero que el tema de fraude ha permanecido, principalmente con delincuentes que operan de otros puntos del país, como son Guadalajara, Tamaulipas y Estado de México.

Dijo que aunque se trata de investigaciones complicadas porque utilizan identidades falsas, ubicaciones y números “desechables”, han implementado estrategias para poder dar con el paradero de los responsables, quienes podrían ser traídos ante la justicia del estado de Chihuahua para que paguen por sus delitos.

Carlos Mario Jiménez hizo especial mención que el delito de fraude en el estado requiere de mejoras en la penalidad y una legislación por parte de los diputados para que se endurezcan las penas, ya que existe un beneficio del perdón para los imputados si se llega a un acuerdo con el ofendido.

“Los defraudadores pueden conseguir mil perdones y pueden salir mil veces, pueden llegar a un acuerdo con el afectado para la reparación del daño y salir, es por eso que este delito permanece, hace falta mayor legislación y hacer modificaciones a la ley para evitar estas lagunas”, comentó.

La Fiscalía General del Estado exhortó a la población para que estén alerta y no compartir información personal a través de llamadas telefónicas, así como a través de otros medios no oficiales, para evitar ser víctima de fraudes o robo de identidad.

