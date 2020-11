Vacuna contra Covid-19, salto cuántico en materia de inmunización

El médico infectólogo pediatra Jesús Moisés Ramírez López, dijo que la vacuna contra el Covid-19 que en días pasados fue dada a conocer por Pfizer y BioNTech, es un “salto cuántico” en la materia de inmunización, pues históricamente tomaba décadas generar vacunas efectivas “y en la actualidad estamos hablando de un corto lapso”.

Explicó que desde el punto de vista tecnológico, se han desarrollado tres vacunas distintas, “esta de Pfizer está basada en RNA mensajero, lo que es algo nuevo que no se había utilizado en humanos”.

Agregó que de acuerdo con los estudios clínicos, esta vacuna ha tenido una seguridad bastante buena, así como una eficacia alta, pero, señaló, “una cosa es lo que sucede en los estudios clínicos aleatorizados, es decir, la muestra pese a que ésta es muy grande, y otra lo que realmente sea al aplicarla”.

“Hay que ponernos positivos respecto a la vacuna, que está relativamente próxima a lanzarse al mercado, una vez que pase las fases, peor otro aspecto es qué tan rápido va a llegar a la población, a México para ser aplicable”.

En este sentido, dijo que el hecho de que se genere una vacuna y que haya vacunación, son dos cosas distintas, “de todas formas hay que estar muy positivos, ahora vemos este avance a ritmo frenético para el desarrollo de vacunas y es una de las pocas buenas noticias que hemos tenido este año”.

El especialista, agregó que además, hay otra vacuna desarrollada contra el Covid-19, que tiene tecnología distinta a la de Pfizer, y se basa en un vector. Dicho vector no permite que se reproduzca el virus en el organismo, no pueda reproducirse dentro del cuerpo, sólo genera la inmunidad, “esta vacuna no está tan lista para salir al mercado, pero podemos decir que está cercana a la RNA mensajero”.

Así mismo, el médico informó que se acaba de empezar la fase tres de los estudios clínicos aleatorizados de la tecnología basada en proteínas y antígenos, que es a la que se está más acostumbrada la ciencia, “pero de cualquier manera los tres tipos de tecnologías para estas vacunas, son muy prometedoras”.

Añadió que todas aparentemente son buenas “y es un logro de la ciencia que se haga tan rápido, todos quisiéramos que ya estuviera disponible para aplicárnosla, pero realmente nos ha sorprendido porque ha sido muy rápida la manera en la que se reunieron los sectores públicos y privados para el desarrollo de las vacunas”.

Pese a esto, dijo que dependerá de las autoridades, cuando llegue al país, “hay otras vacunas como la del papiloma humano que ya existen, y en México no es posible todavía por cuestiones directrices de Cofepris”, lo que lleva a concluir que una vez que se realice la liberación de la vacuna contra el Covid, en otros países, pasará rigurosamente por Cofepris, y dependerá qué tanto pase los estándares, y qué tan rápido pueda ser llevado a cabo el trámite administrativo.

Con relación al costo de la vacuna, el médico dijo que aún se desconoce, sin embago “hay que partir de la premisa de que ninguna vacuna es cara, es mucho más cara la enfermedad. Es más costoso, hay más sufrimiento y es la parte que normalmente no evaluamos”.

Añadió que por ejemplo, la vacuna contra la influenza que en el sector privado está a un costo aproximado de 800 pesos, resulta mucho más económica que el tratamiento para una persona con influenza, “el costo es muy relativo, pero nada es más costoso que estar en un hospital con el sufrimiento, agonía o incluso con la pérdida de la vida”.

