“Vamos a dejar el municipio limpio, sin deuda”: Maru Campos

La alcaldesa Maru Campos Galván anunció que el municipio de Chihuahua terminará el año sin números rojos, adelantando que cerrarán la administración saldando incluso la deuda que estaba pendiente desde la gestión del expresidente Marco Adán Quezada.

Al hablar sobre el manejo de los recursos durante su gobierno, informó que van a concluir habiendo pagado las deudas de la actual administración y la que se quedó pendiente desde el exalcalde que gestionó en el periodo 2010-2013. “Vamos a dejar al municipio limpio, sin deuda, tras saldar entre 600 y 700 millones, porque nos dejaron una parte en deuda formal y otra en pasivos”, explicó.

Asimismo, la edil destacó que en lo que va de su gestión se acumulan 400 millones de pesos de ahorro en licitaciones públicas (casi 90 millones anuales), traducidos en al menos cuatro obras grandes en la ciudad, pero además ha ayudado para dar continuidad a las becas, y hasta para atender a la población en la pandemia.

Esté o no Campos al frente de la administración para el arranque de 2021, abrirán con las convocatorias para las diversas becas que se vienen otorgando casi por los últimos cinco años. Luego, seguirán con el programa de recarpeteo y bacheo; y aparte, anunció dos obras: el puente de Romanzza y una vialidad en Tomás Valles para desahogar el tráfico. En este apartado, aprovechó para reconocer el trabajo de los oficiales mayores, tanto Verónica Rodolfo como José Granillo, “que se metieron a buscar siempre las mejores condiciones”.

La entrevistada manifestó que cerraron este 2020 con mucho aprendizaje, con una gran reflexión de cómo los gobiernos nunca están totalmente preparados para enfrentar la responsabilidad, en este caso por el tema de la pandemia.

No obstante, en términos generales, el municipio concluyó bien este año y el equipo se enfoca en analizar la perspectiva para 2021. “Es de los municipios en el país que terminará sin números rojos y vamos a completar todo nuestro programa de acciones previstas para este año”, aseguró.

Derivado del contacto constante con la población en sus recorridos, la munícipe resaltó que actualmente la ciudadanía está muy preocupada por el tema económico, toda vez que muchos perdieron sus trabajos por la contingencia sanitaria; además de sentir el abandono del gobierno federal, puesto que algunos no reciben los apoyos desde febrero, específicamente los adultos mayores que son los más vulnerados.

En este sentido, detalló que durante la pandemia el municipio de Chihuahua ha brindado casi 200 mil apoyos alimentarios entregados en casa; también se han seguido otorgando las distintas becas como las académicas y de transporte, pues aunque no se utilizaron por el cierre de escuelas, los niños y jóvenes las emplearon para gastos de sus viviendas, de acuerdo con Campos.

De igual manera, en las colonias periféricas se dotó de tinacos de 3 mil, 5 mil y 10 mil litros con agua corriente; así como los kits de higiene y de limpieza que también se repartieron, y recientemente se anunciaron los apoyos para micro y pequeñas empresas con una inversión de 75 millones de pesos: son créditos de 15 mil a 30 mil pesos en beneficio de 3 mil establecimientos.

Campo Galván refirió que sigue preocupada y ocupada en los temas de seguridad, recursos y reactivación económica. “Yo le dejo la parte política al equipo político y la parte jurídica en manos de los abogados porque no me puedo distraer, pues al final de cuentas no dejo de ser alcaldesa y no voy a echar a perder lo que hemos hecho todo el equipo de la administración municipal y una servidora por estar poniendo un ojo al gato y otro al garabato”, apuntó.

Recordó que tras pedir licencia, su lugar estará ocupado por María Angélica Granados Trespalacios, directora de Desarrollo Económico y Turístico, quien tiene la encomienda de darle continuidad a lo programado para el año entrante.

“La ciudad debe seguir teniendo como prioridad, dar los servicios como el mantenimiento urbano, recolección de basura, servicios públicos y seguridad pública. Luego vienen los programas secundarios como obra pública, la reactivación económica y demás eventos”, añadió.

