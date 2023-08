VAMOS DE PICNIC…SIN LÍMITE

¿Ya viste la entrega especial de El Heraldo de Chihuahua cada domingo?

Hoy tenemos diversos temas para ti, entre ellos la misión y función de los perros guía los cuales ayudan a las personas invidentes o débiles visuales para que tengan mejor calidad de vida, los acompañan y protegen; es necesario recordar que estos animales no fungen como mascotas. Por otra parte, y a unos cuántos días de que las vacaciones terminen no pierdas la oportunidad de disfrutar de un día en el campo o en el parque, prepara todo lo necesario, en caso de que no tengas idea de qué llevar, sigue nuestras recomendaciones y no olvides consultar nuestra edición impresa que incluye estos temas y muchos más como ejemplo prevenir posibles accidentes salva vidas, ¡cuidado con el gas!

PERROS GUÍA ¡SON ÚNICOS!

Las mascotas tienen un papel importante en casi cada etapa del desarrollo del ser humano, a los niños les enseñan a ser responsables y se establece entre animal y persona una relación de confianza y amistad; perros y gatos proporcionan compañía, uno de los beneficios más claros para sus dueños incluso ayuda a afrontar incrementos en sus niveles de estrés y ansiedad.

Existen los llamados perros guía los cuales mediante entrenamiento pueden ayudar a sus dueños a llevar una vida más normal; estos canes son entrenados para que realicen diferentes funciones y saben reaccionar frente a diferentes señales, es importante recalcar que éstos NO SON MASCOTAS, son animales de servicio que desempeñan una labor de asistencia para las personas con discapacidad visual, ya que prácticamente se convierten en sus ojos, ayudándole a evadir una infinidad de obstáculos, que podrían representar un peligro.

En un principio, los pastores alemanes, fueron la raza elegida para desempeñar esta nueva tarea y ayudar a las personas sin visión en su día a día. ¡Pero pronto se sumarían otros perros para esta increíble labor!

Después del pastor, el Golden Retriever es otro de los predilectos para el adiestramiento gracias a su inteligencia y carácter dócil; a la lista también se agrega el Labrador Retriever, una de las razas que más aman a las personas, son muy cariñosos e inteligentes. Además, le gusta el trabajo, así que no es de extrañar que sea elegido para desempeñar las tareas de un perro guía.

LA VIDA DE UN PERRO GUÍA

El perro elegido se entrena como máximo durante doce meses, en ese tiempo aprende a cómo comportarse en distintas situaciones, como, por ejemplo:

En terrazas de cafeterías.

Trenes o autobuses.

Entrar en una tienda.

Acompañar subir y bajar escaleras.

Pasos de cebras.

Andar por la calle en línea recta.

Recoger las pertenencias del dueño que se le han caído al suelo. (Cartera, llaves, etc).

¿Cómo comportarse frente a uno de estos animales?

1 Nunca le des de comer, tampoco te le acerques, ESTÁ TRABAJANDO

2 Deja el paso siempre libre para el perro y su dueño.

MÁXIMA DIVERSIÓN EN UN DÍA DE CAMPO

Es una actividad que a la mayoría de las personas les gusta, en español, se ha tomado del inglés la palabra picnic la cual hace referencia a una comida campestre o una excursión que se hace para comer o merendar sentados en el campo.

Para disfrutar de este evento se debe buscar el lugar adecuado y preparar con anticipación todo lo que se llevará ya que, una vez instalados en el campo, no hay mucha opción para rectificar; lo primero es buscar el lugar adecuado, por ejemplo, es necesario estar cerca de una fuente de agua potable o llevar líquidos en abundancia. Si hace mucho sol las personas deben colocarse bajo la sombra de un árbol, o llevar una sombrilla. No olvides traer puesta ropa cómoda.

Para que todo salga bien, te será muy útil hacer una lista en la que ir tachando conforme vayas preparando, y así no se te olvida nada.

¿Qué se lleva?

LO INDISPENSABLE

Comida

Cubiertos

Nevera

Manta de picnic

Agua y bebidas

Servilletas

Protector solar

Bolsas para basura

LOS EXTRAS

Botellas de refresco

Frutas

Juegos de mesa

Libros

Repelente de mosquitos

Gafas de sol

SIGUE LOS CONSEJOS

-Un día antes de salir, consulta cómo estará el clima, es mejor prevenir que lamentar; el viento puede resultar incómodo.

-Elegir días soleados y sin posibilidad de lluvia permite que la pasen mejor, los lugares ideales son: el parque, jardines, playa y campo.

- Sin complicaciones. Es mejor llevar comida fácil de preparar y, sobre todo, de comer. Dejar para otro día platos que salpiquen mucho líquido (como las sopas).

-Si en casa no cuentan con una nevera, en tu día de pícnic, deberán pensar en comida para llevar de viaje que se conserve sin problemas y esté deliciosa sin calentar.

-No olvides llevar una chaqueta ya que, aunque sea verano, las noches pueden tornarse frescas en especial si llueve, como medida de precaución lo mejor es estar preparado.

EL GAS…¡QUE NO SE FUGE!

En México y en diferentes partes del mundo se registran muchos accidentes en los hogares a causa del gas; la falta de prevención contra fugas puede provocar grandes desastres. Para cualquier casa, empresa, institución o centro público al cual acuden muchas personas, resulta indispensable tener el cuidado suficiente para evitar situaciones que culminen en incendio e, incluso, pérdida de vidas.

Una de las principales causas de flamazos, incendios, explosiones, quemaduras e intoxicaciones en el hogar son las fugas de gas, por ello es importantes revisar conexiones

así como los cilindros, cada 6 meses y después de que ocurra un sismo así como cerrar bien las perillas de la estufa y de calentadores.

Zonas de peligro

1- Fuga de Gas: Las tuberías que llevan el gas a lo largo del tiempo pueden desgastarse, dañarse o también por la mala instalación se puede escapar y provocar un accidente.

2- Acumulación de gas: En áreas de la casa donde están la mayor parte del tiempo cerradas (sótano, cuarto de servicio, cocina sin ventilación) y se presenta una fuga, este puede generar una acumulación peligrosa y que no muchos se darían cuenta de que está pasando en ese momento.

3- Fallo en los equipos: Generalmente los aparatos que utilizan el gas como fuente de energía para funcionar pueden presentar desgaste y con el continuo uso generan una acumulación de energía, a tal grado que se una chispa que se genere puede ocasionar un accidente muy grave.

4- Instalación incorrecta: Cuando se intenta colocar una línea de gas, manguera, tanque, al no contar con un profesional el riesgo de que pueda ocurrir una fuga y tiempo después un accidente puede ser más grande que cuando lo hace un profesional.

5-Manipulación inadecuada: Cuando la persona quiere hacer los arreglos/reparaciones de los equipos que utilizan gas, al no contar con la experiencia puede ocasionar una fuga que puede terminar siendo un accidente muy grande.

Maneras de prevenir una explosión en casa:

1- Realizar inspecciones frecuentemente

2- Instalar detectores de gas

3- No utilizar fuentes que generen chispas en lugares donde se pueda generar una fuga de gas

4- Llamar a un profesional en caso de daño de equipo

5- Cerrar válvulas de gas cuando no estén en uso

6.- Cuando cocines no dejes los quemadores de la estufa o el horno encendidos sin vigilancia.

7.- Recuerda que por ningún motivo debes jugar en la cocina

8.- Colocar protectores en las perillas de la estufa.

9.- Antes de irte a dormir o al salir de viaje, cerrar las llaves del tanque de gas.