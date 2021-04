Van campañas con eventos a puerta cerrada

Las campañas electorales pasaron de ser eventos semi masivos a reuniones privadas, a fin de evitar que los contagios por el virus del Covid-19 continúen incrementándose, por parte de las autoridades de Salud se estableció que no se podrán realizar actos de campaña en los municipios que se encuentran en color naranja, por ello los candidatos han optado por realizar eventos a puerta cerrada.

Por parte de la Secretaría de Salud, se estableció que los partidos políticos y encargados de organización de actos de campaña serán los responsables de implementar las acciones recomendadas para preservar el cuidado de los asistentes a los eventos; algunos de las fuerzas políticas han optado por integrar a sus equipos una brigada de salud, mismas que se encargan de sanitizar los lugares a los que estarán asistiendo los candidatos, las reuniones privadas que se están realizando, esto están siendo dados a conocer por medio de los candidatos, ya que a estos no se le permite el acceso a medios de comunicación y personas ajenas a estos.

En los recorridos casa por casa que han estado realizando los contendientes, se encuentran siendo acompañados por dichas brigadas, para poner en práctica las medidas implementadas por las autoridades, además de acudir un grupo reducido de los integrantes de los equipos, contando al aspirante.

Cabe señalar que las acciones que se deben de estar realizando a la hora de acudir a las reuniones son el lavado constante de manos con agua y jabón o el utilizar desinfectante a base de alcohol al 70 por ciento, uso obligatorio de cubrebocas en todo momento, mantener distancia de un metro y medio entre los asistentes.

Además de cubrir nariz y boca al toser con el antebrazo, no escupir, no tocarse la nariz y ojos, no saludar de mano ni tener cualquier contacto físico con otra persona, toma de temperatura al ingreso a espacios y respetar los aforos permitidos.

En caso de realizar algún evento masivo en los municipios que se encuentran en color amarillo, los encargados deberán de mantener un control de accesos, dar continuidad a la limpieza y desinfección permanente del entorno y las superficies antes, durante y al finalizar actividades; realizar los encuentros breves, no usar el mismo micrófono o estar desinfectándolo continuamente y evitar acceso a personas de alto riesgo.

Dentro de las acciones que han estado utilizando los candidatos para dar a conocer sus propuestas a los diferentes sectores y ciudadanos son por medio de reuniones virtuales en las diferentes plataformas, como meet y zoom.