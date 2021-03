Vanessa Zambotti deja la candidatura

La judoca parralense Vanessa Zambotti decidió dejar la candidatura por la diputación federal del 9no distrito de Chihuahua, afirmando la ex olímpica no contaba con el apoyo de su partido Redes Sociales Progresistas.

En carta en redes sociales, la chihuahuense multimedallista en Juegos Panamericanos señalo “ El día 5 de febrero del 2021 se efectuó la votación interna del partido Redes Sociales Progresistas en la cual tuve de contendiente a la Sr. lrma Mendoza,los resultados de esta elección jamás fueron dados a la opinión pública, solo me notificaron que había sido ganadora por lo que procedí a elegir a mi suplente que es la Lic. Zulma Rueda”.

“ Fue hace una semana que decidí bajarme de la contienda electoral debido a que mi apoyo está con Macaría Barraza ex candidato a la presidencia municipal de Parral, persona que me invitó al proyecto y que por medio de su estructura era muy viable poder ganar el municipio y al momento de declinar Macario decidí hacer lo mismo por lealtad”

Además en la carta Vanessa Zambotti señalo que tras ser electa a la candidatura por la diputación federal del noveno distrito argumento el no tener el interés del partido Redes Progresistas en apoyarla con el proyecto que tenía, tanto fue su desinterés que no anunciaron que gane la candidatura siendo la única elección que se hizo en el estado. Solo hubo interés en tomarse la foto en la elección interna. Fue esa falta de apoyo e interés que me desanimaron y decidir declinar mi candidatura.

“Estaba muy ilusionada por poder servir a mi pais como lo hice con el deporte, quería representar a mi distrito con todos esos valores que me forjaron pero lamentablemente no podré hacerlo porque primero está mi integridad y no permitiré que mis valores sean pisoteados por nadie”

Con respecto a la declaración del señor Gabriel Becerril comisionado de la RSP, Vanessa señalo que no renuncio por enfocarme en un puesto en la Federacion internacional de Judo, al contrario, tuvo que dejar mi empleo en la ciudad de México para poder dedicarse a la poiítica y los cargos en la Federacion Mexicana de Judo de la cual soy secretaria son sin goce de sueldo ya que es una A.C

Al final agradeció a las personas que se tomaron el tiempo de apoyarla y al grupo de Macario Barraza, esperando que todos los proyectos que tiene en beneficio para Parral se logren por otros medios.