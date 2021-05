Venta de “dióxido de cloro” no está permitida: Coespris

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) dio a conocer que hasta el momento no existe efectividad en el uso de dióxido de cloro o clorito de sodio para combatir el Covid-19, por lo cual su venta no está permitida en lugares establecidos debido a los daños a la salud que puede generar.

Esta dependencia estatal ha detectado que la venta de la sustancia se realiza a través de redes sociales o anuncios colocados en la calles, esto debido a que no se ha autorizado algún registro sanitario de medicamentos que contengan en su fórmula alguna de las dos sustancias antes mencionadas.

En el área de Operación Sanitaria no han localizado en los establecimientos verificados el dióxido de cloro. Las denuncias que nos han hecho presentes a través del área jurídica se hacen para informar que se publicitan a través de redes sociales, pero que es complicado dar con las personas que ofertan la sustancia, además de que no cuentan con gran injerencia.

En el ámbito nacional la Cofepris no ha autorizado registro sanitario de medicamentos que contenga en su formulación la sustancia denominada dióxido de cloro, clorito de sodio o sus derivados, por lo que su uso representa un riesgo a la salud, al desconocer la calidad de los insumos, las condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución.

Actualmente no se cuenta con estudios que evalúen su seguridad y efectividad; y no hay protocolos de investigación registrados que avalen su uso clínico, por lo que invitan a la sociedad a no adquirir el producto que se ha comercializado para combatir los efectos y contagios por Covid-19.

La Coespris añadió que es importante que los usuarios realicen una denuncia sanitaria en caso de que algún establecimiento de atención médica ofrezca este producto como alternativa en el tratamiento de cualquier enfermedad, así como de cualquier negocio que ponga a la venta el producto.

Los números para denunciar este tipo de ventas ante la Coespris son los siguientes: 614-414-8210, 614-414-8211 y 800-552-5052 dentro de un horario de atención de lunes a viernes de las 8:30 a las 14:30 horas.

Cabe mencionar que esta sustancia es una solución química de 28% de clorito de sodio en agua destilada y que es usada como blanqueador químico profundo, además de usarse como descontaminador de superficies industriales. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia por la enfermedad de Covid-19, se alertó que son promovidos, pese a que no cuenta con algún aval científico e incluso puede poner en riesgo la salud de quienes lo tomen.

En el estado se han contabilizado al menos 27 personas que han consumido esta sustancia y les genera daños internos al organismo, que aunque no les genera complicaciones importantes, se han detectado quemaduras internas en la faringe y otros órganos por ingerir este supuesto medicamento.

