Viajan a concurso nacional de robótica

Los equipos de robótica de la Universidad TecMilenio campus Chihuahua partieron el día de ayer con rumbo a la Ciudad de México, en donde participaran en el Concurso Nacional llevado a cabo en la Ciudad de México el día de mañana.

Siendo un total de 45 jóvenes en los participantes en múltiples categorías, quienes destacaron en su participación en la competencia regional de FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Así mismo, este es el primer año en que se apoya a un equipo de una escuela pública de la ciudad de Chihuahua, quienes fueron tutelados de los estudiantes de la universidad, siendo los participantes del Cobach 1, quienes ganaron el concurso “Innovate Award” llevado a cabo en la capital del Estado.

Por su parte, el Couche de los miembros del club de robótica, Fernando Meléndez Loya manifestó que “Es un grupo de chicos súper entusiastas y movidos en cuanto a lo que es la tecnología y el apoyo a la comunidad brindando cuzos y talleres en colaboración con el Museo Semilla; Es un logro muy grande”.

Así mismo agregó que los tres equipos de la universidad, los cuales comprenden a jóvenes de 15 a 18 años, obtuvieron sus pases para el Concurso Nacional, a través del gran trabajo que se llevó a cabo con los jóvenes, quienes ganaron 7 premios dentro de las 3 competencias a las que han asistido.

“Estamos alistando las últimas maletas, haciendo prácticas con el robot y afinar los últimos detalles para que se lleva a cabo la competencia lo mejor posible” finalizó Meléndez Loya, quien acompañará a los jóvenes durante la competencia.