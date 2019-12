Vinculan a proceso a exsecretario General de Gobierno, por peculado

El ex Secretario General de Gobierno, Raymundo N. fue vinculado a proceso por el delito de peculado, y no fue vinculado a proceso por el delito de tráfico de influencias, por lo cual se definió dejar al imputado en prisión domiciliaria, es decir que no fue trasladado a las inmediaciones del Cereso número 1 como se había determinado en la audiencia inicial.

Durante el desarrollo de la audiencia, a través de la causa penal, 2723/2018 se determinó que el ex funcionario probablemente participó en la desvió de un monto de 20 millones de pesos, que presuntamente distrajo de la comercialización de un predio rústico ubicado en el municipio de Guachochi, esto cuando fungía como funcionario público de la administración de César Duarte Jáquez.

El Juez de Control Samuel Uriel Mendoza, conforme a los argumentos, evidencia y la carpeta de investigación que presentó el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, determinó conceder el auto de vinculación a proceso en contra del ex funcionario Raymundo N., quien durante el 2010 a 2016 cometió el desvió de 20 millones de pesos en perjuicio del erario del estado.