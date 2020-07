Viola acuerdo Conagua y desfoga Las Vírgenes

ROSALES, Chih.- Pepe Ramírez, alcalde del municipio de Rosales y también presidente de la Sociedad de Responsabilidades Limitadas San Pedro, dijo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) rompió el acuerdo establecido con productores y agricultores de la zona, al abrir la presa Francisco I. Madero de manera unilateral para llevarse el agua con una extracción de 12 metros cúbicos por segundo.

“Actúa Conagua de un modo arbitrario, sacan 20 metros cúbicos por segundo, 8 para alimentar el canal San Pedro y 12 los envía por el río San Pedro. Con esta cantidad de saqueo, en 22 días la presa Madero estará agotada”, sostuvo.

Salvador Alcántar, presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego, dijo tener gente muy cercana cuidando el movimiento de las presas, donde uno de ellos le confirmó de la apertura para la toma del vital líquido.

El alcalde de Rosales estableció que “el diálogo se terminó, no lo respetaron, no respetaron los convenios, los acuerdos para no sacar el agua, toda la gente de Chihuahua debe estar pendiente sobre la problemática”.

Dijo que, en el caso del agua, algunos delegados se comprometieron con sus entidades, pero en el caso de Chihuahua, Juan Carlos Loera, “no hace ningún compromiso, porque no tiene facultades, no informa, no tiene diálogo con los agricultores y entonces la Federación hace lo que le plazca”.

Lamentó que en el caso de la Conagua el diálogo no se ha respetado con los agricultores, dijo que el compromiso con el Tratado de Aguas del 44 siempre se ha cumplido y por primera vez en la historia se hace ese tipo de arbitrariedades.

Por su parte, elementos de la Coordinación de Protección Civil del municipio mantienen un monitoreo constante del río San Pedro, cuyo caudal se espera aumente tras la apertura de la presa Francisco I. Madero.

Gilberto Vázquez, coordinador de la dependencia, informó que por instrucciones del presidente municipal Ismael Pérez Pavía se mantiene la vigilancia en el río, el cual, desde la semana pasada, había crecido por los escurrimientos de las lluvias.





Presa quedará vacía en 40 días

En un plazo de cuarenta días podría quedar vacía la presa Francisco I. Madero si continúa el ritmo actual de extracción de 20 metros cúbicos por segundo, alertó Mario Mata Carrasco, diputado federal por el 5º distrito, quien criticó la forma de actuar de la Conagua.

Mario Mata expresó sentirse molesto porque la dependencia federal no respetó el acuerdo de no sacar agua de la presa hasta que terminara el ciclo agrícola, calificando como “dictatorial” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues desde su perspectiva el mandatario trata a los ciudadanos como “simples lacayos”.

Calculó que si se abren las dos tomas de la presa Madero se estarán extrayendo 28 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 2.5 millones de metros cúbicos por día, por lo que en cuarenta días el embalse quedaría completamente vacío.

Recordó que el agua almacenada en la presa es necesaria para asegurar los cultivos del próximo año, por lo que si se la llevan no será posible regar los campos.

El diputado federal aclaró que, contrario a lo que afirma el presidente López Obrador, México no sufrirá ninguna represalia si se atrasa en pagar lo que le corresponde de agua a los Estados Unidos.

No se cancelará el T-MEC, no se pondrá fin a la exportación de ganado ni subirán los aranceles, aseguró el legislador.





