Violencia familiar se dispara 52%

La violencia familiar en el estado se incrementó en un 52%, al comparar las llamadas al 911, del 22 de marzo al 8 de abril del presente año, y el mismo lapso de 2019.

Durante los últimos 18 días, en que gran parte de la población ha permanecido en cuarentena por el Covid-19, se registró un total de 1 mil 890 llamadas de mujeres que pidieron auxilio por violencia familiar, mientras que en 2019, justo en las mismas fechas, la cifra fue de 1 mil 240, reporta la Fiscalía General del Estado en el concentrado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, en 2020, únicamente 235 casos concluyeron en demanda y en 2019, 380.

Aunque se clasifica como violencia familiar, los casos revelan datos más precisos como el hecho de que las mujeres son las más violentadas en un conflicto familiar, principalmente con amenazas, forcejeos y golpes.

Posteriormente están los casos de violencia verbal y física contra la mujer y sus hijas e hijos, lo que provoca que las mujeres entren también en el rol de agresoras y protectoras a la vez.

Entre los factores que más refieren las afectadas, se encuentra el consumo de bebidas alcohólicas, pero además, algunas dijeron sospechar que su pareja consumió alguna droga ilegal.

Indicaron también que no es la primera ocasión en que se presentan las agresiones, una gran mayoría refirió que este comportamiento es más común los fines de semana, o durante periodos vacacionales.

De quienes fueron víctimas de violencia resulta evidente que hijas, hijos, madre y padre de familia han permanecido confinados a causa de la pandemia por el Covid-19.

En algunos casos las discusiones comenzaron por motivos como no estar de acuerdo sobre qué canal de televisión ver, no querer el mismo tipo de comida, gritos y desorden por parte de los hijos, hasta desacuerdos en la manera de administrar el tiempo en casa.

En otros casos se refirió que el factor económico estuvo de por medio en los problemas, de tal forma que las personas no están recibiendo el 100% de su salario, e incluso perdieron sus empleos.

Cabe hacer mención que Chihuahua ocupa el segundo lugar en llamadas por violencia familiar al número de emergencia 911, con 4 mil 215 casos sólo en el mes de marzo del presente año, siendo la más común, la violencia de pareja.

Chihuahua se ha mantenido con un promedio mensual de 4 mil a 4 mil 500 llamadas por violencia familiar al 911, sin embargo, la cifra de denuncias por esta causa es mucho menor, estimándose un promedio de entre 260 y 312 al mes, pues luego de que se hace la llamada de emergencia, el agresor es detenido, pero la afectada debe interponer la formal querella para que se proceda legalmente.

En este sentido, los casos que más se denuncian son aquéllos en los que los hijos resultan lastimados, aunque también es común que se interponga la denuncia, y posteriormente la víctima se arrepienta y no quiera continuar el proceso.





Violencia es multifactorial: sicóloga

La poca costumbre de estar en familia, los espacios reducidos de las casas y los problemas económicos, son los principales factores que llevan a la violencia familiar durante el encierro, refirió Verónica Terrazas Aragonez, presidente de la Asociación Civil Alma Calma.

Señaló que todos los integrantes de una familia llegan a presentar ansiedad durante la cuarentena, sin embargo, las mujeres, niñas y niños, son más vulnerables, ya que generalmente los hombres reaccionan de manera violenta al encierro, pero no por esto debe permitirse o normalizarse.

"En este momento la violencia familiar resulta más evidente, pero es algo que se presenta cada temporada vacacional, sin embargo, las circunstancias actuales detienen a las personas a interponer una denuncia", agregó la especialista.

En primer lugar, no denuncia por no salir de sus casas, y a esto se le suma el miedo a represalias, o simplemente lo consideran una pérdida de tiempo.

Es decir, en cualquier temporada vacacional, en que coinciden las parejas con sus hijas e hijos, hay más conflicto, pero también está la manera de "escapar" de esto, y generalmente se da porque el hombre agrede y luego se ausenta de la casa.

"Ahorita las familias estamos en una condición de encierro, en la que si hay una discusión, se tiene que permanecer en el mismo espacio y es cuando llega más violencia", dijo.

Ante la condición de confinamiento que a lo menos durará hasta el próximo 30 de abril, la especialista hizo hincapié en que la violencia no es algo que deba disculparse ni permitirse, y que quien sea víctima debe renunciar los hechos.

Dijo, hay instancias encargadas de brindar contención de primer momento, para salir de un momento de shock, y después canalizar a un seguimiento, por lo que instó a las familias, a tratar de resolver la tensión que aumentará durante las semanas posteriores, y de no ser posible, pedir ayuda para cesar la violencia, condición que bajo ninguna circunstancia se debe normalizar.





