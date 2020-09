Virus no es el mismo al del inicio de la pandemia

Actualmente se han presentado tres casos de personas reinfectadas en el mundo por Covid-19, en Hong Kong, Bélgica y Holanda, sin embargo, las investigaciones arrojan que se trata de un virus distinto al inicial, por lo que, aun y cuando exista una vacuna no se debe de bajar la guardia, informó el catedrático de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, Jesús Moisés Ramírez López, quien se desempeña como médico infectólogo pediatra en diversas instituciones de salud.

El especialista aclaró que nos encontramos frente a un virus novedoso, por lo que hay que partir de la premisa que no hay ningún experto que pueda predecir su evolución, repercusión, mutaciones, etc.



“Hasta hace unos días pensábamos que las personas que se recuperaban de una infección por este virus eran inmunes, aunque las últimas reinfecciones nos dicen que el virus puede mutar y volver a contagiar a las personas”.



El infectólogo universitario mencionó que al igual que cualquier otra infección viral existe el riesgo de una mutación del Covid-19, la cual no precisamente debe ser más agresiva, sino que existen casos en que son más inofensivas.



“Lo que sabemos en su generalidad de los coronavirus es que suelen mutar menos que otros virus, como el de influenza, o el de VIH, que mutan a velocidades mucho más rápidas y se vuelve más complejo controlarlos”.



Cabe recordar que el virus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), que significa: coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad Covid-19.



Los ciudadanos con reinfección que se han presentado se sabe que existen mutaciones del SARS-CoV-2, toda vez que en el caso de la persona reinfectada en Hong Kong, un estudio arrojó que los genomas del segundo virus son diferentes tanto en nucleótidos, proteínas y aminoácidos.



El doctor Ramírez López expresó que existen variantes del virus que provoca el Covid-19, pero aún no se tiene conocimiento de cuántas cepas existen, su relevancia, ni su impacto en la salud de las personas.



Aunque sólo existen tres casos registrados de reinfección en el mundo, el catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua dijo que aquéllas que se han recuperado de Covid-19 no deben bajar la guardia porque no sabemos si el virus mutará y pueden volverse a infectar.



Es un error pensar que una persona que salió victoriosa de este virus que azota a la humanidad es totalmente inmune o que genere una falsa sensación de seguridad; por el contrario, debe seguir todas las medidas sanitarias como si nunca se hubiera contagiado.

Ya antes se había hablado de la mutación del virus, por lo que las vacunas que están en desarrollo están tomando como base la cepa que afectó la región, por ello, es necesario que las personas no dejen de cuidarse.

Por último, el infectólogo lamentó que con la apertura de centros comerciales y de algunas actividades, la sociedad se haya relajado, lo cual ocasiona que sigan incrementándose los contagios en el estado y el país, razón por la cual recomendó continuar con las medidas de protección como son la higiene de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia.

