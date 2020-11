Vive Chihuahua de acuíferos sobre explotados: JCAS

El gobierno del estado de Chihuahua presentó el webinar La gestión del agua en Chihuahua, en el que Óscar Ibáñez, director ejecutivo de la Junta Centra de Agua y Saneamiento, destacó que de los 42 de los 61 acuíferos del estado están sobre explotados.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“El 80% de la población del estado de Chihuahua vivimos de acuíferos sobre explotados y de ahí tomamos nuestra agua, esto nos pone con una situación de desventaja a priori, si queremos tener un manejo eficiente armónico, ya tenemos una sobre explotación, nos urge a ahorrar, ser más eficientes, y que todavía en algunos lugares remotos, hay que llevar agua y servicios, que nos plantean un doble reto”, informó.

En respuesta a esta problemática, mencionó la creación del Plan Hídrico 2020-2040, en el que de acuerdo a la visión del gobernador Javier Corral Jurado, se realice una planeación, aplicar la innovación, tecnología y gestión.

Por su parte, el secretario René Almeida, explicó que en Chihuahua la actividad agropecuaria y fundamentalmente la agrícola vale 70 mil millones de pesos, es lo que genera anualmente, de donde aporta una parte muy importante de los ingresos que cuenta el estado. Destacó que se deben aplicar tres conceptos que son la gobernanza (por la ciudadanía), medición y regularización.

Los principales cultivos que generan esto es el maíz y algodón, que ocupan 300 mil hectáreas, alfalfa con 90 mil has., nuez 100 mil has., entre huertos en producción y huertos en desarrollo. Los últimos 10 años ha habido un expansionismo en el tema de huertas de nogal, el 55% son árboles en desarrollo. Le sigue el cultivo de manzano, con 34 mil has., el chile 34 mil has., y cebolla 6 mil. Además se ocupan 10 mil has en otro tipo de cultivos como es melón, sandía, entre otros.

De las 550 mil has., 300 mil has., son aguas extraídas del subsuelo, en 19 mil aprovechamientos que tiene con subsidio a la energía eléctrica y otras 250 mil son de aguas superficiales de 10 grandes presas, de las cuales, La Boquilla, Las Vírgenes, y El Granero, que atienden la región más grande, en el centro sur del estado.

“De este tamaño es el universo del manejo del agua en Chihuahua, el agua que se utiliza en agricultura es el 85% del total del agua que se maneja en chihuahua, el sector pecuario, es aproximadamente un.5%, no es muy alto, pero el sector pecuario vive de la agricultura, producimos aproximadamente son mil 100 millones de leche al año, los que producimos, y vienen de la alfalfa, y ésta del agua. Uno de los usos más grandes son la alfalfa y el nogal, son las láminas más fuertes”, detalló, al tiempo que mencionó que Chihuahua es el cuarto estado en el país en producción de alimentos, en volumen y valor de la producción, que constituye todo un andamiaje económico esta sostenido en la producción del estado.

El secretario Almeida mencionó que hay una serie de presiones externas a Chihuahua vía la Cuenca del Río Bravo, por lo que señaló que el agua se debe cuidar al exterior e interior; por lo que ennumeró en primer lugar el tema de la gobernanza, que debe ser ciudadanizada; en la medición, recomendó establecer mecanismos veraces y precisos, y también ampliarlos, pues puntualizó que hay alrededor de 305 estaciones climatológicas, de las cuales solo 53 está en operación 227 suspendidas, y 25 sin reporte de operación, no solo miden los flujos de agua por los cauces, ríos y arroyos, sino que también la precipitación, lo que provoca que no haya un escenario claro, y un tercer punto en el que nos vamos a ver de aquí a muchos años hacia adelante, es la tecnificación del riego.

Te puede interesar:





Deportes “Caminó” Julio los 10K en Nacional de Marcha

Deportes Pedalea La Tribu MTB y apoya campañas de concientización

Local A pesar del tiempo, “La Botella” yergue majestuosa al sur de la ciudad