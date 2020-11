Cirugía bariátrica, última opción para combatir la obesidad

“La cirugía bariátrica es el último eslabón en el tratamiento de la obesidad, sobre todo para la obesidad mórbida”, señaló el doctor Jesús Guadalupe Benavides Olivera, cirujano bariatra.

Luego de que las autoridades del Sector Salud ordenaron el etiquetado de comida chatarra para disminuir los problemas alimenticios que provocan la obesidad, especialistas de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua recomiendan implementar una cultura que promueva una sana alimentación, la práctica del deporte y disminuir actividades sedentarias, antes de pensar en las cirugías bariátricas.

El Dr. Jesús Benavides Olivera, Cirujano Bariatra, aseguró que el tratamiento de la obesidad es multidisciplinario que por fuerza tiene que haber un proceso donde el paciente tiene que iniciar un esquema de dieta y ejercicio, independiente del grado de sobrepeso, y cuando existe una obesidad que sobrepasa el índice de masa corporal (peso/estatura al cuadrado ) de 40, los procedimientos que se deben de considerar son los quirúrgicos.

Dijo que en esas situaciones la cirugía se deja para aquellas personas que por el riesgo de su salud se encuentran en peligro, en algunos de ellos de manera temporal se utiliza el balón gástrico, pero después de ello vienen los procedimientos definitivos como son la Manga Gástrica, en la cual el estómago se reduce en un 80 por ciento del tamaño para el consumo de los alimentos, o bien considerar un mejor control metabólico, se realiza el Bypass Gástrico, que permite controlar otro tipo de enfermedades asociadas a la obesidad como son la diabetes, hipertensión y otras afecciones metabólicas.

“La cirugía bariátrica es definitivamente el último eslabón en el tratamiento de la obesidad, sobre todo indicado para la obesidad mórbida; antes de esto existen las dietas, la actividad física y algunos medicamentos de última generación en los cuales ya el estímulo de la insulina y el equilibrio de otras hormonas permite la pérdida de peso”, aseguro el catedrático de la UACh.

Dijo que la cirugía es un procedimiento muy dinámico, que puede ser considerada a partir de los 18 años y hasta los 65 años.

En el caso de la obesidad infantil, afirmó que la manga gástrica ha venido a ser un procedimiento que es sugerido en la obesidad mórbida en donde el índice de masa del joven adolescente está muy por encima de lo normal y ahí se pudiera aplicar a partir de los 12 años.

El doctor Benavides manifestó que en México la prevalencia nacional de sobrepeso u obesidad es más alta que en el promedio mundial. Dos terceras partes de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad y en el periodo 2012 a 2018 aumentó, tanto en hombres como en mujeres.

Compartió que actualmente en México la venta de productos industrializados es cada vez más alta y se asocia con el incremento en las prevalencias de sobrepeso y obesidad en la población.

La declaración frontal nutrimental que presentan en su etiqueta los productos industrializados, a base de cantidades y porcentajes que refieren al consumo calórico de los nutrimentos diarios, no es de utilidad cuando más de 75% de la población no conoce cuál debe ser su consumo promedio diario de calorías y 10.2% de la población no sabe leer.

Por otra parte, Benavides Olivera informó que el pasado 4 de noviembre el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley General de Salud, en el que se busca impulsar programas y campañas de información, con el fin de promover buenos hábitos alimenticios, nutrición adecuada y activación física, para cotrarrestar el sobrepeso y la obesidad así como los trastornos de la conducta alimentaria.

Lo novedoso de estas modificaciones es que se incluye la cirugía bariátrica como un tratamiento para la obesidad, determinando que las instituciones de salud pública podrán integrar como un tratamiento objetivo dicha cirugía con el fin de solucionar problema de obesidad mórbida y su comorbilidad.

“Con la implementación de esta modificación a la ley general de salud, se ofrece una solución más al problema de la obesidad, pero no debemos de olvidar que el primer eslabón se encuentra en el primer nivel de atención, en las medidas de educación y prevención”, manifestó el médico.





