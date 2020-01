Por males del frío, 80% de pacientes en terapia intensiva

El 70% de los ingresos al Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua se debe a enfermedades respiratorias. En terapia intensiva de 10 pacientes 8 son cuadros respiratorios complicados.

El pediatra Carlos Benítez, director del Hospital General Salvador Zubirán, señaló que las enfermedades respiratorias es el principal motivo de consulta.

Actualmente, en el Hospital Infantil hay 35 pacientes en el segundo piso, de los cuales 25 de ellos son lactantes. En el tercer piso hay 19 pacientes, de ellos 8 se encuentran en edad escolar. Mientras que en terapia intensiva se encentran 10 niñas y niños, de ellos 8 están con enfermedades respiratorias complicadas.

El nosocomio ubicado al sur de la ciudad está a un 92% de su capacidad, informó la Secretaría de Salud, en promedio el 70% de los ingresos se debe a cuadros respiratorios, y en urgencias llega hasta un 78% del total de las valoraciones.

El director del Hospital General Salvador Zubirán explicó que los problemas respiratorios es un motivo de consulta alto durante la temporada, pues incluyen infección del oído, garganta, laringe, tráquea, bronquios y pulmones, las más frecuentes son otitis media, amigdalitis, laringitis, traqueítis, neumonía, bronquiolitis y se reactivan las crisis asmáticas.

Cuando un problema respiratorio pone en riesgo la vida se puede detectar porque el niño tendrá fiebre persistente o continua, que respire muy rápido y que se sume el rechazo de la vía oral. Asimismo, dijo que hay que tener cuidado con el cambio de coloración en los labios, dedos de las manos o pies. “Si hay esta sintomatología nos está hablando que es algo grave y requiere de atención médica para un tratamiento específico”.

La recomendación a los padres de familia de niños menores de 5 años que son los más vulnerables es que los bebés menores de un año, especialmente los de seis meses sean alimentados por leche materna; que no se expongan a cambios bruscos de temperatura, por lo que si no es necesario trasladarlos o sacarlos al frío no lo hagan.

Además que el baño sea al mediodía, ni en la noche ni muy temprano, que se aseguren de revisar el agua con los que los bañaran a fin de evitar una quemadura.