Se agudiza falta de medicamento en el ISSSTE

Desesperado por la falta de medicamento en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, Carlos Burgos, originario de Mérida, solicitó ayuda a ciudadanos chihuahuenses para encontrar el tratamiento de su madre, Luna Osorio, quien padece de mielodisplasia y que durante la pandemia por Covid-19 ha batallado para obtener dicho tratamiento, pues pareciera no haber en existencia en la región sur del país.

Dentro de los medicamentos preindicados para el control de dicha enfermedad se encuentra la Ciclosporina, cuyo costo por caja asciende a los 10 mil pesos, misma que sólo alcanza para semana y media, por lo que el precio total del tratamiento por mes supera los 30 mil pesos.

Tras semanas de búsqueda, Carlos, a través de las redes sociales, encontró una publicación en Facebook de una ciudadana chihuahuense, en donde se regalaba la medicina que su madre necesita, por lo que decidió contactar al responsable de la publicación para ver si era posible realizar el envío.

“Para nosotros fue como si un ángel llegara a nuestras vidas, de una manera muy amable nos ayudó. En esta situación del coronavirus estamos angustiados por conseguir los medicamentos, ya que se agotaron, no hay y es muy difícil conseguirlos”, asegura Carlos.

Alejandra, paciente del Hospital Morelos de la ciudad de Chihuahua y quien también se encuentra tomando dicho medicamento, asegura que de manera recurrente escasea el tratamiento, por lo que siempre se previene racionando su dosis de manera periódica.

Desabasto de medicinas en el Issste

La situación actual por la pandemia de CovidD-19 se encuentra afectando a varios centros de salud pública, pues como explica Gloria Hernández, derechohabiente del Issste y paciente hipertensa, la falta de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas se ha agudizado con la llegada de la pandemia.

“Estamos mal, muy mal”, dijo Gloria Hernández, quien según dijo lleva ya varias semanas sin recibir su medicamento. La señora explicó que el pasado lunes acudió al hospital Lázaro Cárdenas, en la avenida Universidad y, después de tres horas de espera, al llegar a ventanilla, simplemente le dijeron que su medicamento no estaba siendo surtido. “Imagínate, después de tres horas formada, con cubreboca y entre tanta gente que al igual que yo estaban en espera…no es justo”.

Al no recibir una vez más su medicamento, la señora Hernández dijo que decidió exigir una explicación y en casilla sólo le dijeron que fuera con el doctor Ramírez; así lo hizo, pero le fue peor, según comenta.

“Subí a la oficina del doctor Ramírez y cuando llegué, creo que ya estaba avisado, porque estaba esperándome con dos personas que parecías guardias. Le pedí una explicación, porque ya tenía dos meses sin medicamento, pero él sólo me respondió: ‘pues sí, pero qué quiere, no hay, si quiere vaya a la delegación’. La verdad eso me molestó y le dije que cómo era posible que nos hicieran esperar tanto y con el riesgo de contagio”, finaliza Gloria Hernández.

Dentro de los medicamentos que hacen falta para el tratamiento de enfermedades crónicas, se encuentran aquellos que sirven para el control de la diabetes tipo 1 y 2, hipertensión, depresión, colesterol y algunos para detener la propagación de células cancerígenas.

Según un documento publicado en las ventanillas de la farmacia del Issste, los medicamentos que actualmente no se están surtiendo son:

Ácido ursodeoxicolico, para enfermedades colestásicas hepatobiliares

Alprazolam, para tratar trastornos de ansiedad

Aluminio y magnesio, para tratar hernias o úlceras en el estómago

Amlodipino, tratamiento para arterias coronarias

Angeliq, terapia hormonal

Atorvastatina, control de colesterol alto

Azatioprina, para tratamiento de artritis reumatoide

Bicalutamida, para detener el crecimiento y la propagación de las células del cáncer.

Budesonida/formoterol, ayuda a controlar los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Buprenorfina, analgésico opiáceo, para dolores crónicos

Calcio efervescente, para fortalecer los huesos en casos de osteoporosis

Calcipotriol, para tratar la psoriasis en placas en adultos

Caltrate, vitamina D

Ciprofloxacino, se utiliza para tratar o prevenir ciertas infecciones causadas por bacterias como la neumonía

Cilostazol, para reducir los síntomas de la claudicación intermitente

Cinitaprida, indicado para el tratamiento del reflujo gastroesofágico

Clonazepam, tratamiento de ciertos trastornos convulsivos y de pánico

Clopidogrel, se administra para prevenir la formación de coágulos sanguíneos

Diltiazem, para tratar la presión arterial alta y controlar angina

Dorzolamida, para tratar el glaucoma

Duloxetina es un fármaco que se usa para tratar la depresión y la incontinencia urinaria de urgencia

Finasteride, se usa para tratar los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata

Fluticasona, para el tratamiento de alergias

Flunarizina, se emplea principalmente para el tratamiento del vértigo y como medicación preventiva para evitar la aparición de las crisis de migraña

Insulina Glargina, tratamiento de diabetes tipo 1

Insulina Detemir, tratamiento de diabetes tipo 1

Ipatropio Salbutamol, ayuda en la dificultad para respirar

Irbersartan compuesto, para el tratamiento de hipertensión

Letrozol, ayuda en el tratamiento de cáncer de seno

Linagliptina/metformina, tratamiento de diabetes tipo 2

Mesalazina, es un antiinflamatorio intestinal

Metoprolol, para el tratamiento de hipertensión

Mirtazapina, para tratar la depresión

Nifedipino, para el tratamiento de hipertensión

Olanzapina, para tratar la depresión

Pioglitazona, tratamiento de diabetes tipo 2

Prednisona, como tratamiento para determinados tipos de enfermedades autoinmunes, afecciones cutáneas, asma y otras afecciones pulmonares.

Pregabalina, tratamiento de epilepsia

Pimecrolimus, es un inmunosupresor. Funciona disminuyendo el sistema inmunológico de su cuerpo para ayudar al tratamiento de diversas enfermedades crónicas.

Propafenona, se utiliza para tratar la arritmia

Quetiapina, para tratar la depresión

Senosidos, laxante

Sitagliptina, tratamiento de diabetes tipo 2

Sucralfato, se usa para el tratamiento de úlceras

Telmisartan, para el tratamiento de hipertensión

Testosterona, tratamiento hormonal

Tobramicina, se utiliza para tratar infecciones bacterianas de los ojos.

Trayenta Duo, tratamiento de diabetes tipo 2

Valsartán, se usa en adultos para tratar la insuficiencia cardíaca

Vildagliptina, tratamiento de diabetes tipo 2

Wuarfarina, para tratar o prevenir la trombosis venosa

