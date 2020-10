Aprovechando las tardes frescas: receta de pay de queso con nuez

Ingredientes

280 gramos de harina

1/2 cucharaditas de sal

200 gramos de mantequilla

9 cucharadas de agua, helada

1 cucharada de vinagre de manzana

1 paquete de queso crema, 190 gramos

3 huevos

1 taza de azúcar

3 cucharaditas de vainilla líquida

3 cucharadas de mantequilla, derretida para las nueces

250 gramos de nuez entera

1/2 tazas de miel de maple

Preparación

1.- Cernir la harina junto con la sal y meter al congelador por 30 minutos en una bolsa muy bien cerrada.

2.-Partir la mantequilla en trocitos y congelar. Todos los ingredientes de la masa deben estar muy fríos.

3.- Poner en un procesador de alimentos la harina y la mantequilla y dar varias pulsaciones hasta que queden moronas gruesas y agregar primero 5 cucharadas soperas de agua helada con el motor en movimiento luego 1 cucharada de vinagre y según como te lo vaya pidiendo la masa pondrás las otras 3 o 4 cucharadas de agua helada faltantes hasta que se forme una masa sedosa. Sin haberla tocado, coloca dentro de una bolsa de plástico bien sellada y sin aire, refrigera en lo que preparas el resto de las mezclas. Lo puedes hacer con batidora y con el gancho y si no tienes con ayuda de un tenedor pero procura no amasar con las manos para que la mantequilla no se derrita con la harina y tu masa no quede perfecta.

4.- En un tazón mezcla el queso crema y 1/2 taza de azúcar hasta que este cremoso y no se sientan los granitos de azúcar, ahora incorpora 1 huevo y la vainilla y mezcla muy bien. Reserva.

5.- Prende el horno a 200°C y saca la masa del refrigerador , extiéndela delgada aproximadamente de 3 milímetros de grueso y forra tu molde de 24 cms de diámetro, pega la masa muy bien en todo el molde y pícala con un tenedor en todo el fondo del molde para pay y en la orilla haz un adornito con el mismo tenedor o con tus dedos hazle un pellizquito, así sin hornear la masa previamente, sobre la masa cruda pon la mezcla que reservaste del queso crema y hornéala por 30 min.

6.- Para el relleno de nuez: Mezcla en un tazón los 2 huevos restantes con la otra mitad de taza de azúcar y mezcla muy bien, una vez que esté bien mezclado agrega sin dejar de mover, la mantequilla derretida, las 2 cucharadas das de vainilla, la media taza de miel maple y al último las nueces enteras. Incorpora con cuidado para no maltratar las nueces pues enteras le dan un mejor aspecto.

7.- Pasada la media hora de cocción del pay con el queso se saca del horno con mucho cuidado de no quemarte y agrega la mezcla de nueces sobre el queso caliente. Distribuye con cuidado todas las nueces sobre el queso.

Hornea por 45 minutos, saca y deja enfriar.