Votan por mejoras en escuelas y calles

Una jornada muy nutrida se vivió este domingo en los 64 centros de votación donde los ciudadanos, acudieron a votar por 5 propuestas y elegir en que se invertirán 143 millones 663 mil 050 pesos con 91 centavos monto del presupuesto participativo.

Desde las 9:00 horas, los centros de votación diseminados en los 5 distritos electorales de Chihuahua se abrieron para recibir a los ciudadanos, quienes se mostraron contentos por participar y ser tomados en cuenta sobre los proyectos para beneficio de su comunidad.

Los chihuahuenses acudieron a módulos receptores de votos, donde el personal de la Sindicatura de Chihuahua los orientaba para que emitieran su voto, ya que los ganadores serán incluidos en el plan de desarrollo municipal

En el Centro Comunitario Jardines del Saucito la participación fue nutrida, los vecinos bien organizados le brindaban asesoría a los votantes sobre los proyectos en beneficio de la zona. En algunos otros centros no era necesario, llegaban ya con los folletos del Presupuesto Participativo 2020 con sus propuestas marcadas, pues lo analizaron a conciencia, como dijo la señora Guadalupe González Trevizo, quien mencionó la importancia de participar en pro de la comunidad.

“Tenemos que venir a votar si queremos mejoras para nuestra colonia”, comentó y agregó que de los proyectos de su colonia apoyó la iniciativa para la construcción de canchas comunitarias con track para atletismo en Cobach 10.

Las niñas y niños también participaron, por lo que se vio cómo los abuelos los acompañaron en el proceso de votación, a las adolescentes las acompañaron sus padres, entre ellos estaba Dalia Lucero, estudiante quien votó por la construcción de un gimnasio en la Secundaria Federal 11 en la colonia Cafetales, “Vote por mi escuela, porque no contamos con gimnasio, queremos un gimnasio para basquetbol”. La adolescente también votó por la vieletas reflectivas en el periférico De la Juventud, por obras en dos centros comunitarios y una cancha de futbol. “Estos ejercicios nos benefician a todos”.

En el Distrito 15 votaron: Marco Bonilla Mendoza, director de Desarrollo Humano y Educación y la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, quienes ingresaron al centro comunitario alrededor de las 12:30 horas, no sin antes platicar con los vecinos, una de ellas le comentó que votarían por el techo de un centro comunitario, donde llueve más adentro porque las láminas están muy podridas.

La presidente del comité de vecinos, Gloria Rodríguez, y algunos residentes de la zona la invitaron a apoyar sus propuestas, la alcaldesa votó por la rehabilitación de una primaria, un centro deportivo y el cauce de un arroyo, así como dos proyectos más.

Al salir de la votación informó que los 64 centros de votación abrieron desde las 9:00 horas, de acuerdo con la información proporcionada por la directora de planeación, Verónica García. “Agradecerles a los chihuahuenses porque han asistido a votar, me siento muy contenta de que los chihuahuenses puedan sentir la responsabilidad y la oportunidad de poder ser parte de estos proyectos con el prepuesto participativo”.

La jornada de participación ciudadana continuó hasta las 18:00 horas, donde los ciudadanos pudieron elegir por color o número cada uno de los proyectos.

Entre las incidencias destacó la omisión del proyecto CPC16025 del Distrito 16 para la creación de un equipo representativo de basquetbol femenil. Karen Denisse Montes Porras detalló que acudió con la regidora Laura Contreras, quien reconoció el error en el folleto pero que sí estaba incluido en la urna electrónica.

“Estoy súper molesta, me dijo que me iban a poner con pluma en el folleto, pero son 15 mil”, denunció en el transcurso de la jornada, ya que sintió ser discriminada porque no iba a ser votada, una de las opciones era poner una cartulina con el folio del proyecto pero le dijeron que se iba a malinterpretar. “Mi proyecto salió validado y no estoy en el folleto, me dicen que si ponen la cartulina van a tener problemas”.

Este es el segundo año en que se realiza este ejercicio donde se convoca a la ciudadanía para proponer en que se invertirá el 5% del presupuesto de egresos, que equivale a 143 millones 663 mil 050 pesos con 91 centavos.

El Presupuesto Participativo se distribuirá por Distrito Electoral de manera proporcional al número de personas inscritas en el listado nominal proporcionado por el Instituto Estatal Electoral. El Distrito 12 contará con $27 millones 860 mil 704.30, el Distrito 15 con $30 millones 220 mil 187.81, el Distrito 16 con $29 millones 002 mil 954.94, el Distrito 17 con $28 millones 711 mil 143.76 y el Distrito 18 con $27 millones 838 mil 060.10.

