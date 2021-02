Votará Mario Mata contra iniciativa preferente de Ley Eléctrica de Amlo

El diputado Mario Mata Carrasco, afirmó que la contingencia que se vivió en el suministro de energía eléctrica, y que ha provocado la suspensión de pozos en la zona del noroeste del estado para evitar desbalances y nuevos apagones, es la consecuencia de la falta de inversión, tanto en infraestructura como en la operación de la política eléctrica, generadora de energía en todo el país.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“La contra reforma que está llevando el presidente, aunque todavía no pasa la ley, de iniciativa preferente, en los hechos lo está haciendo. Está frenando las inversiones en energía renovables, energías limpias y quiere forzosamente que las generadoras de la Comisión Federal de Electricidad, -que muchas de ellas ya están obsoletas, con mucha falta de mantenimiento-, sean las que estén dando abasto y no es posible. Cada año crece la demanda, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el director de la CFE, Bartlett, no entienden que tienen que invertir, y sobre todo, permitir que la iniciativa privada siga invirtiendo, y ellos acudiendo al viejo y gastado pretexto de que hay corrupción, sin ninguna prueba, sin ninguna acción jurídica”, aseveró el legislador por Chihuahua.

Local CFE anuncia que suministro de energía en Chihuahua está al 100%

El diputado federal por Acción Nacional aseguró que votará en contra de la iniciativa y a luchar para que no pase de iniciativa preferente a la Ley Eléctrica, porque representa un retroceso para el desarrollo del país que ya ha impactado en los estados del norte. Adelantó que se resolverá en los próximos 15 días

Mata Carrasco aseguró que la iniciativa preferente para reformar la ley de la Industria Eléctrica, va a ser un retroceso total en el desarrollo del país, va a desincentivar las inversiones extranjeras y las empresas paraestatales son burocráticas, ineficientes y que se ha demostrado en la historia de México que no son lo suficientemente productivas para estar a la par del desarrollo del país.

“Ahora lo estamos comprobando, que tengamos que depender ampliamente de la importación de gas, de lo que esté produciendo Estados Unidos, y no halla la capacidad de generación, es culpa de este gobierno, nunca lo habíamos tenido. Ahora está pasando porque están aferrados las viejas prácticas de generar con carbón, con combustóleo, y no solo son de baja eficiencia, sino muy contaminantes”, dijo.

Para finalizar, mencionó que la única manera de evitar que el gobierno federal actúe contra el desarrollo del país es desde el Congreso, y exhortó a la población a evitar que el presidente realice una inadecuada gestión de los recursos energéticos en el país.