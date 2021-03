Votará PAN en contra del uso lúdico de la mariguana

Los diputados federales de Acción Nacional, votarán en contra de la aprobación del uso de la mariguana con fines lúdicos, luego de que el Senado de la República aprobará el dictamen mismo que será sometido al pleno de la Cámara de Diputados este miércoles.

En este sentido la diputada federal por Chihuahua, Ángeles Gutiérrez, detalló que la aprobación del uso de la mariguana se realizará sin que previamente se hayan destinado programas de atención de atención a las adicciones, de salud y seguridad, para poder estar preparados para lo que conlleva aceptar el uso lúdico del cannabis.

“Como madre de familia y como mujer, considero que el consumo de esa droga trae consigo varios problemas familiares y sociales, como sociedad no estamos preparados para que se pueda consumir libremente en lugares públicos”, dijo la legisladora.

Por su parte su homologo y compañero de partido Mario Mata Carrasco, fue enfático en que votará en contra de la iniciativa al considerarla una propuesta que no aporta nada a la sociedad y no tiene ningún beneficio para el país.

Destalló que incluso varios consumidores de la mariguana coinciden en que no existe algún beneficio en el sentido de que no se disminuirá la delincuencia ni las actividades del crimen organizado.

Sobre este mismo tema la diputada Patricia Terrazas, reiteró que en caso de aprobarse el uso de la mariguana, representaría un grave problema por la falta de políticas públicas que garanticen los programas de prevención, de educación y de salud, para que la gente pueda conocer el impacto negativo que se tiene al consumir la mariguana.

“El alcohol es legal y no se ha podido regular su consumo y esto se puede ver con la existencia de miles de familias deterioradas y destruidas por el consumo desmedido del alcohol, incluso los jóvenes no tienen claro que se puede consumir de forma moderada; no hemos solucionado el problema del alcohol y ahora se pretende permitir también el uso de la mariguana”, lamentó la diputada panista.

