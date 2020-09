Voy por la gubernatura “con toda la garra”: Maru

María Eugenia Campos Galván confirmó su participación como aspirante a la gubernatura de Chihuahua en las elecciones que se realizarán en 2021, en el marco de la nueva normalidad, en la que aunque la postpandemia pudiera obligar a hacer campañas digitales, su forma de trabajar es en contacto con la ciudadanía, para conocer de primera mano sus necesidades y condiciones.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“No podría dejar de hacer campaña sin abrazar a la gente, sin meterme a su casa, sentarme con ellos en la mesa de la cocina, apapacharla, tocarla, verla, en la cercanía. Por lo que deberíamos luchar los gobiernos es por evitar el sufrimiento, sintiéndolo y viviéndolo. A lo mejor nos ayuda la digitalización en la campaña para ahorrar dinero, pero nos aleja de la representación, de ser mejores representantes, mejores políticos y mejores gobernantes”, mencionó.

Aseguró que los logros que ha alcanzado en Chihuahua capital en la administración más larga que ha tenido el municipio y que han permitido una continuidad de los objetivos, se pueden realizar en otros puntos del estado, como una intervención en Ciudad Juárez.

“Me emociona y apasiona poder estar en Juárez, gobernar en Juárez y apasionadamente trabajar por Ciudad Juárez y por otras ciudades del estado, y darles ese cambio que se dio aquí en Chihuahua, o como sé que se ha podido dar en otros municipios. Les estoy hablando de esperanza, y si hay formas o circunstancias que se han podido cambiar, se pueden cambiar en Juárez y en otras ciudades del estado”, dijo.

PAN Y GOBIERNO

Sobre la relación que hay entre Maru Campos y Acción Nacional, señaló que sí hay comunicación con la presidente estatal del PAN, sin embargo, se dijo sorprendida respecto a la postura que ha asumido recientemente.

“Me ha sorprendido mucho su proceder en estas últimas semanas con el tema entre gobierno del estado y el municipio, primero por los argumentos, por su condición de mujer, y su condición de réferi, que debería ser su condición de réferi. El gobierno del estado siempre ha contado, cuenta y contará con el municipio de Chihuahua, y sabemos que lo importante es que los chihuahuenses cuenten con sus gobiernos”.

DESARROLLO HUMANO

En el marco del segundo informe de actividades y gestiones de la segunda administración consecutiva, Maru Campos resaltó que el 2020 es el cuarto año que se brinda cobertura universal de becas, a todos los niños y jóvenes que piden la misma, que llevan sus requisitos en tiempo y forma. Privilegió que se ha creado una sinergia con un esfuerzo tanto de alumnos como del municipio, en la que hay reciprocidad, y lleva un valor del PAN, que ha estado resaltando en la administración que es la subsidiariedad.

Asimismo, compartió que en el tema de infraestructura escolar se han hecho alianzas con la Fundación del Empresariado Chihuahuense para poder -con los mismos maestros y padres de familia-, dotar de pasto sintético, arreglar ventanas, canchas, entre otras obras, a las que se han destinado 112 millones de pesos para ejercer durante este año, con alrededor de 50 escuelas beneficiadas.

La alcaldesa destacó la intervención en Riberas de Sacramento, donde las demandas de la campaña eran una clínica y una comisaría. La comisaría se concretó en un inmueble que había estado abandonado, al que equiparon con tecnología, y dos patrullas. Además se construyó la clínica Fechac, con una inversión de 30 millones de pesos, de los cuales 15 millones de pesos fueron aportados por el municipio y el resto por Fechac. También se habilitó un gimnasio de box que tenía tres años sin funcionar porque le faltaba un transformador de luz que costaba 70 mil pesos.

“Hay actividades recreativas, de participación ciudadana con el DIF, con los vecinos y se fue transformando. La mancha de la delincuencia que tiene Sedena y Ficosec se ha venido desplazando de esa zona. La cohesión, la actividad comunitaria entre familias se da mucho mejor. Ahora hay talleres contra la violencia doméstica y los propios padres de familia, varones, se acercan a inscribirse al taller. Se ha inhibido la comisión de delitos como homicidios, robo, casa-habitación, establecimientos comerciales”, dijo.

Adelantó la próxima inauguración del centro comunitario San Martín de Porres, que fue un esfuerzo entre Fechac, la Arquidiócesis de Chihuahua, y el municipio.

En la zona oriente se ha iniciado la intervención, con la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, y con el Centro de Desarrollo Familiar, al que se invita a toda la familia de forma integral a que visiten el centro, y que hagan sus actividades de forma integral, como familia. Que se planea su conclusión la primera mitad de 2021.

Entre los pendientes, mencionó el tema del alumbrado, relleno sanitario, generar una ciudad más atractiva, movilidad urbana, pero abordada desde transporte público, peatonalización, ciclovías y mayor infraestructura.

“Me gustaría decirles, aquí está la ciclovía, para que andemos en la bici; aquí está el transporte público; que dejemos el carro en la casa y podamos caminar más. Que tengamos un Centro de la ciudad al que podamos ir, que haya cerca supermercados, escuelas, parques. Una ciudad bien desarrollada y bien planeada; eso lo estamos haciendo, pero lo veremos en unos años”.

PANDEMIA

“Hay un gobierno municipal comprometido, donde los funcionarios estuvieron en la primera línea de batalla, no se rindieron nunca. Todo el mundo con una generosidad tremenda para con los chihuahuenses. Me siento orgullosa que hicimos bien como gobierno, fuimos muy responsables, no hubo día que no pensáramos una decisión bien tomada, si el recurso iba para apoyo alimentario, o apoyo en temas económicos, establecimientos comerciales. Nos lo tomamos muy en serio”, manifestó la presidente municipal.

Maru Campos definió dos temas que se estuvo hablando al inicio de la pandemia con las autoridades, el primero fue la movilidad de vecinos chihuahuenses de otros municipios, que venían a atenderse a la capital, del que no hubo atención apropiada. Reconoció a los chihuahuenses como ciudadanos disciplinados, quienes se cuidaron los primeros meses.

“Luego cuando hubo mucha movilidad, no logramos que volvieran a sus casas. Cuidamos como gobierno municipal evitar aglomeraciones y observar las medidas de higiene. Y el segundo, los filtros sanitarios, que fueron colocados por el gobierno municipal, con apoyo de la Sedena”.

DIGNIDAD DE LAS MUJERES

Como primera alcaldesa de la ciudad de Chihuahua ha enarbolado la defensa de las mujeres y una política de cero tolerancia a actitudes y comentarios misóginos dentro de su administración, lo que ha generado una inhibición a conductas asociadas con la violencia de género.

“La misoginia empieza en la normalización, en el chiste, en la broma. Es muy grave, le pido perdón a las mujeres chihuahuenses porque ahora sé lo que sufren, es una injusticia muy grande, porque la mujer se esfuerza mucho. Es una tarea inacabada, es estar de tiempo completo. Hay que enseñarles a nuestras niñas que no es culpa de ellas, que deben sentirse bien con ser mujeres, sentirse orgullosas de hacer las cosas bien, que nadie las maltrate y las haga sentir mal”.

La alcaldesa compartió que el tema ha sido duro, con el que ha experimentado un crecimiento personal, como si fuera de adolescente a una mujer adulta.

“Pensaba que la defensa de las mujeres era creer en ellas, en su capacidad intelectual, laboral o profesional. Hoy me doy cuenta que somos agredidas por el simple hecho de ser mujeres, y yo antes no lo creía. Me enseñaron a poder tener una reunión con 10 hombres, y argumentar, defender un punto y tener la capacidad de estar en esa mesa, pero nunca me advirtió una mamá postmodernista (o feminista), que podía haber una amenaza de misoginia por el solo hecho de ser mujer.

GOBERNANZA

“Hay malas noticias, pero también hay buenas noticias; el ayuntamiento les ha cumplido en transparencia, en honestidad, finanzas sanas con la mejor calificación crediticia en el país, después de venir de seis años de maltrato financiero por parte del gobernador, el municipio es referente a nivel nacional y el país tiene los ojos puestos en Chihuahua capital como referente de municipio”, expresó.

En este rubro, subrayó las firmas de convenios con el Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Nacional de Turismo, entre otros organismos y cámaras empresariales, creando un referente nacional.

De igual manera la mejora regulatoria permite que 10 trámites se puedan hacer desde el celular, desde casa, o desde la oficina. Y acotó que el Colegio y Barra de Arquitectos habían solicitado desde 2016 que se digitalizara el trámite, y hoy ya está.





Local Entrega Maru Campos el Segundo Informe a Cabildo

Local Rotarios entregan útiles a alumnos de primaria

Vivir+ Se suman 94 contagios de Covid-19 en Chihuahua