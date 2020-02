Vuelve Alexa tras caída de 25 metros desde un balcón

Disfrutó las vacaciones de invierno y recibió el 2020 en un crucero al lado de sus padres, Belinda y Alberto Terrazas, y sus hermanos, Denisse y Alberto; posterior al viaje regresaron a su hogar en esta ciudad luego de meses de permanecer en Monterrey tras el infortunio de sufrir una caída de una altura de 25 mts mientras practicaba su rutina de yoga.

Más fuerte que nunca, fortalecida por su fe en Dios y el amor de su familia, Alexa Terrazas López regresó a su hogar en la ciudad de Chihuahua, luego de permanecer meses internada en el Hospital Zambrano Hellion de Monterrey, Nuevo León.

Recibió el 2020 en un crucero al lado de su familia, con quienes despidió el 2019 y dio la bienvenida no solamente a un nuevo año, también a una nueva vida.

La rápida recuperación ha sorprendido a todos, los médicos hicieron lo suyo, al igual que las terapias, pero sin duda –afirman sus allegados- el amor incondicional de su familia, su actitud positiva en todo momento y el creer fervientemente en Dios la hicieron levantarse; Alexa está en excelente estado de salud y tras cinco meses del accidente ya disfrutó las vacaciones de invierno posando para las fotografías al lado de su orgulloso padre, que muestra con enorme satisfacción la recuperación de su hija, al igual que lo hacen su mamá, hermanos y toda su familia, y para muestra, la fiesta de bienvenida que le hicieron los López Sroor a inicios de año, donde abuelos, tíos y primos se reunieron para celebrar la llegada de Alexa a Chihuahua y más aún el que se encuentre recuperada ya caminando en ocasiones por sí sola y algunas más con un poco de apoyo.

En este andar el papel de todos sus seres queridos ha sido invaluable, pero sin duda, hay alguien que destaca –comentan-, ella es Belinda, quien no se ha separado ni un segundo de su hija desde que pasó el accidente hasta el día de hoy, es quien la ha ayudado a salir adelante, oración tras oración, meditación, palabras de aliento y un hombro en quien recostarse cuando la crisis era más difícil, “su madre le ha mostrado cuánto la ama y la ha sacado adelante en este suceso , durmió, comió y prácticamente vivió en el hospital al lado de Alexa”, mamá es mamá –afirman-, y Belinda le ha mostrado en todo momento su inmenso amor, desde el sábado 24 de agosto de 2019 hasta el día que salió del Zambrano Hellion, Belinda ha estado con ella a todas horas recibiendo también el apoyo de la demás familia y amigos que no dejaron de orar por la salud de Alexa.

EL CAMINO HACIA LA RECUPERACIÓN

El camino no ha sido fácil, en agosto la vida cambió para los Terrazas López, Alexa sufrió una caída desde el balcón de su departamento en la ciudad de Monterrey mientras practicaba yoga, destacando que tenía la plena confianza de realizar este tipo de ejercicios debido a su destreza y a los años que llevaba haciendo la misma rutina, perdió el equilibrio y en un instante todo sucedió, llegó el apoyo médico, la trasladaron al hospital y el diagnóstico era reservado y poco alentador, múltiples fracturas y gran pérdida de sangre.

La buena voluntad de la sociedad se volcó hacia la joven de 23 años, unidades y más unidades de sangre A + y plaquetas fueron donadas para la recién graduada del Tecnológico de Monterrey que conmovió al mundo entero.

Ortopedistas, neurólogos, anestesiológicos y enfermeras se mostraron sorprendidos por la visible mejoría que Alexa mostró a pocos días de haber sufrido el accidente, luchó como una guerrera y nunca se rindió a pesar del inmenso dolor físico y las adversidades, salió adelante, dio lo mejor de sí, atendió indicaciones médicas al pie de la letra y mostró actitud positiva.

La fe jugó un papel esencial en esta situación, Belinda pidió orar por su hija, y comentan: “Los rezos fueron escuchados”, en redes sociales la madre escribía “Visualícenla con su alegría de siempre”; cadenas de oración, rezo del rosario y misas por la pronta recuperación no pararon durante los pasados meses; hoy Alexa está fuerte, feliz y agradecida por las bendiciones recibidas.

Alexa Terrazas López es un ejemplo de lucha, valentía y amor hacia la vida; la fe inquebrantable movió montañas y las familias Terrazas y López mostraron su fuerte unión solidarizándose y mostrando al mundo algo que si bien podría resultar trillado es totalmente verdadero: El amor todo lo puede.

MENSAJE DE ALEXA

Hoy termina un año, el año 2019. Un año lleno de bendiciones, de milagros, de momentos increíbles, de convivencias inolvidables, pero lo más importante un año en el que tuve a Dios más cerca que nunca. Quiero darle las gracias a todas y cada una de las personas que generosamente oraron por mi recuperación; es increíble el poder de la oración. De igual manera quiero darle las gracias a mis hermanos y a mis papás que desde el día uno del accidente estuvieron ahí a mi lado, apoyándome en cada paso, pacientes, dispuestos a hacer lo necesario para ayudar en mi recuperación y con mucha fe.

Así como también quiero agradecer profundamente a cada uno de mis familiares, amigas y amigos que me han mostrado demasiado amor, cariño, y que ni pidiéndoselos pudieran haber estado más ahí durante el transcurso de esta gran vivencia.

Les comparto con mucho cariño una hermosa canción que me dedicó mi primo, duqueterrazas, al día siguiente del accidente, como sólo un ejemplo de las enemil muestras de amor y solidaridad que he recibido.

A comenzar este 2020 con toda la actitud, como siempre le decía a mi papá, “todito pa’ delante, para atrás ni para agarrar vuelito”.

Este año regálate a ti mismo más sonrisas, probar cosas nuevas y salir de tu zona de confort. Vive en el presente y no te aferres al pasado, y lo más importante de todo, ¡regálate que vivirás tu vida siendo quien tú eres!









CANCIÓN PARA ALEXA

Autor: Enrique Terrazas Duque

(Escrita un día después del accidente)

Hoy voy a sobrevivir, hoy me levanto y camino

Me hace dura de un mundo fuerte, valiente un milagro que vivo

Agradezco a Dios, yo le hablo y le digo me has levantado y tú a mi fe me has dado

Y de frente tengo… una oportunidad, mi cuerpo cayo, pero mi espíritu permanecerá…

Paso a paso la sanación llegara… una nueva oportunidad para corregir mis errores

Amanezco a un sol nuevo dejando atrás mis temores, se tormento, fuese lluvia

Y es tiempo atrás, es tiempo de cuna, una memoria en mi cabeza, un nuevo comienzo

Hoy empiezo… otra vez… hoy mis faltas corrijo…que vidas quisiera… como la mía ninguna…

Al sonar la guitarra, al bailar la canción, un viaje en Australia, una vieja emoción

Un recuerdo que vivo…me levanto y yo sigo…sólo hay luz, en mis ojos, mis manos

me tiemblan…mi vida he salvado y por fin me doy cuenta… que vale más una noche

oscura, o vale más un día que hoy me brilla, o vale tanto… como esta familia…

Comidita esos viernes, costerito en verano, tanto que he vivido que nada es en vano

Un vodquita los martes, nada mal con hermanos, son mis primos que adoro,

mis abuelos que amo… amor pasivo… amigos tantos… rosas y rosas entre ruidos cantos

como las mariposas volar, volar, volar, volar….

y sin rendirme una meta alcanzar….