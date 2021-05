Vuelven a detener a Bere por la "troca de la muerte"

A solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, Berenice Gutiérrez Miramontes fue internada en el CERESO Femenil número 1, para que compurgue una sentencia de cinco años de cárcel por los delitos, Homicidio Imprudencial de cinco víctimas y Lesiones Imprudenciales en perjuicio de otras seis.

Por incumplir con el pago de la reparación de daños en el plazo que se le otorgó por parte del Tribunal, el cual incluso se extendió debido a la situación de la pandemia, la representación social solicitó a un Juez de Ejecución de Penas ordenará su captura, la cual se concretó el pasado 05 mayo.

Además de la pena privativa de la libertad, Berenice Gutiérrez Miramontes deberá pagar la cantidad de 2 millones 209 mil pesos por concepto de reparación del daño.

El fallo condenatorio en su contra se pronunció en marzo de 2020, al término del Juicio en el cual, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, demostró que fue responsable del fatal accidente registrado la madrugada del domingo 29 de julio de 2018, en el cruce de las avenidas Venceremos y Nogales.

Gutiérrez Miramontes conducía en primer grado de ebriedad y a exceso de velocidad la pick up marca GMC, línea Silverado, color negro, modelo 2008, en la que trasportaba a las víctimas al momento del choque contra un muro de contención. Accidente automovilístico en el que los once jóvenes que viajaban en la parte trasera de la pick up, salieron proyectados, falleciendo en el lugar tres hombres y una mujer, mientras que siete lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales donde uno de ellos falleció debido a la gravedad de las lesiones.