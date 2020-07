Vuelven vendedores a mercados populares

A pesar de que el semáforo epidemiológico permanece en naranja, las marchantas y vendedoras en la zona de mercados populares de la Calle Cuarta y Niños Héroes, han vuelto a las actividades normales sin guardar las medidas de prevención.

Así se puede ver en un puesto de uñas postizas, donde tanto la manicurista como las clientas –una niña y una mujer adulta-, no guardan la sana distancia entre ellas, no utilizan cubreboca, y participan de actividades comerciales no esenciales.

En ese mismo espacio, se puede ver un área de maquinitas de video juegos, que ya está también en uso, donde un usuario no utiliza cubre bocas, y también participa de una actividad no esencial.





