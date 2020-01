Ya hay proveedor para traer de Estados Unidos medicina contra cáncer

Sólo el medicamento oncológico podría comprarse en el extranjero a través de un proveedor, indicó el secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda Herrera.

Desde el lunes pasado se contactó al proveedor a fin de garantizar el tratamiento para los pacientes del Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez.

El doctor Jesús Enrique Grajeda detalló que el desabasto oncológico para tratamiento de niños hizo crisis, por lo que debieron buscar un proveedor que pudiera comprar los medicamentos en el extranjero y dotar al Ichisal de ellos para hacer frente a la situación.

Dijo que se consiguieron algunos medicamentos, “no podemos comprar directamente, pero si hay un proveedor que nos facilite el procedimiento se adquirirá de esa manera”.

El medicamento que falta es para el tratamiento de cáncer de mama, linfoma y leucemia en niños, dijo el secretario de Salud.

A la fecha el Gobierno Federal no ha mandado la dotación de medicamentos necesarios, pero en el estado se estará al pendiente para que los pacientes no se vean afectados al no recibir el tratamiento adecuado.

El secretario señaló que sostuvo una reunión con la encargada del área de medicamentos en la Ciudad de México y se espera que se cumpla con la dotación antes del 3 de febrero.