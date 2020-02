Ya no más mujeres encerradas en la casa: fundador de La Salle

El fundador del instituto La Salle en Chihuahua se proclama a favor de la equidad de género y la preparación de la mujer para ocupar puestos gerenciales y liderar un país; afirma estar en contra de las uniones entre personas del mismo sexo y hace un llamado a los padres de familia a educar y formar con base en valores; el hermano lasallista visita Chihuahua en el marco de la celebración de los 60 años de la institución educativa y ofrece entrevista exclusiva a El Heraldo de Chihuahua.

SS.- Como religioso y profesor, ¿se proclama a favor o en contra de la equidad de género?

AD.- Somos religiosos y nuestra ideología es ésta: Todos somos iguales, no es la mujer menos, no es el hombre más, somos iguales porque todos somos humanos, estamos influenciados por la educación anterior, pero va evolucionando, los concilios de la Iglesia católica sirven para eso, para dar un paso adelante y no seguir con costumbres obsoletas, sino decir lo que es real, y vivir en esta realidad; anteriormente se decía la mujer encerrada en la casa y a trabajar en la casa, ya no más, eso ya evolucionó, hoy las mujeres estudian, son gerentes de empresas y también dirigen un país, y eso está bien.

SS.- La evolución ha llegado a la unión entre dos personas del mismo sexo y la adopción de menores entre estas parejas, ¿cuál es su ideología para esta realidad?

AD.- Mi opinión personal es que el género humano fue creado por Dios y Él ha dispuesto hombre y mujer para conservar el mundo con la procreación, lo otro ya es situación que el hombre va creando; no estoy de acuerdo que se case un hombre con otro hombre porque la finalidad de Dios es la procreación, de tal forma que dos hombres no están definidos para ser padre y madre para unos hijos.

SS.- Como educadores con filosofía lasallista tienen el reto de formar nuevas generaciones que actualmente son conquistadas por internet, ¿cómo inculcar valores en tiempos de redes sociales?

AD.- Internet es lo que se ve en el mundo, y el mundo educativo de nosotros los hermanos es lo que enseñamos a los padres y les decimos, “tú tuviste uno o varios hijos, tienes la obligación de educar a tus hijos a la realidad única y la verdad total que es Dios”. La tecnología nadie la puede parar, pero son los padres que deben ocuparse de sus hijos y nosotros continuar con esa formación inculcando valores que son muy pegados a Dios porque somos consagrados de por vida, no por meses como algunos casamientos que se hacen por lo civil, notros estamos comprometidos y somos fieles a Dios y lo transmitimos a los estudiantes.

SS.- Encuestas arrojan que un alto porcentaje de niños en México quieren ser de grandes narcotraficantes, ¿cómo responde el lasallismo a estos menores, cuando décadas atrás la respuesta era “bomberos” o “policías”?

AD.- Volvemos a los valores, seguimos educado por el camino que nos va a llevar a Dios y no se debe descuidar eso especialmente en la formación de los padres, son ellos los primeros responsables antes que nosotros los educadores, ellos tienen la obligación de formar a esos niños y ser apoyados por nosotros, no al revés como muchos padres piensan.

SS.- Influencer y blogueros se ubican en listas de los “trabajos” mejores pagados por subir contenido en redes sociales, por lo tanto son seguidos por niños y jóvenes que aspiran a ser como ellos, ¿considera esta tendencia positiva o negativa?

AD.- Como maestro jubilado opino que los valores son eternos, no son modas, el respeto es ayer, hoy y siempre, el dinero fácil no te hace una gran persona, lo que te hace ser mejor es el interior y la cultura y andar por el mundo sin caer en grandes errores, prepararte te ayuda a discriminar lo bueno de lo malo, el hombre culto siempre va a vivir la vida en plenitud y hay algunos blogueros que pueden ganar mucho dinero, pero no quiere decir que tengan cultura.

SS.- La filosofía no está considerada ciencia, ¿pero van de la mano la dos?

AD.- Impartiendo la materia de Filosofía de la Historia en la Normal Superior aprendí cómo va evolucionando la humanidad y cómo va cambiando el mundo, para unos es su perdición y para otros es dejar huella, es como una espiral, la filosofía va hacia arriba hasta llegar la verdad, no está considerada ciencia, pero cuando un hombre no tiene filosofía, pobre hombre; hay que usar la cabeza y el que llega a tener un pensamiento sale avante, pero el que no piensa, es puro materialismo y ahí acaba.

SS.- Como guerrerense, ¿qué opina de los chihuahuenses?

AD.- Los chihuahuenses tienen fama de que son gente que lo que se proponen lo realizan, y en muchas partes los identifican con la frase “peritos en lo que se debe hacer bien”, también hay frases que no son tan bondadosas, pero que dan sentido de que el chihuahuense es un individuo esforzado y un ejemplo es el instituto La Salle, cuando llegamos a formarlo eran 400 alumnos y ahora cuenta con miles de ellos y en esto se ve reflejado el esfuerzo de maestros laicos y hermanos lasallistas.

SS.- ¿Cómo inició su formación lasallista?

AD.- Al terminar el quinto año en Guerrero me fui a Puebla a un colegio lasallista y ahí me llamó Dios, mi padre que era un campesino que no estudió, me dijo: “Te doy permiso, pero no juegues con eso”, ahora entiendo su concepto, con el compromiso no se juega porque es con Dios; era un campesino con muchos valores, ahí empezó mi formación, me recibí de maestro de primaria, estudié en la Normal Superior, adquiero dos licenciaturas, una en Biología y otra en Historia, y me dediqué a formar estudiantes lasallistas.

Fundé el instituto La Salle de Chihuahua con los hermanos Gilberto Lozano García, quien fungía como director, y el coordinador de secundaria Antonio Pulido; los tres iniciamos esta escuela que se ubicaba en la colonia de Nombre de Dios, mi función fue la de profesor titular de sexto año y recuerdo apellidos de mis alumnos como Russek, Baeza, Hermosillo y Mesta, entre muchos más que me llenan de orgullo por el camino que emprendieron y las familias que formaron.

SS.- ¿Cuáles son sus temores?

AD.- Existe el miedo a ser infiel porque pierdes toda una vida de sacrificios, y por otro lado tengo la felicidad de ser fiel a Dios hasta la muerte porque le dije sí, ante mis hermanos, tengo defectos como todo humano, pero soy fiel a Dios y esa es mi más grande felicidad.

SS.- ¿La filosofía lleva a la sabiduría?

AD.- La sabiduría es hacer las cosas bien, como tú puedas, a nadie se le pide lo imposible, no es sabio porque sabe mucho, sino porque sabe hacer las cosas bien y te beneficia a ti, a los que viven contigo y a todo el género humano porque somos iguales, la primera te lleva a la verdad y la segunda a Dios.