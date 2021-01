Yo he tomado distancia de ambas campañas: Agustín Hernández

Agustín Hernández, precandidato por el distrito 15 por parte del Partido Acción Nacional, comentó que se encuentra tomando distancia en las campañas internas del partido por parte de los pre candidatos a la gubernatura de María Eugenia Campos Galván y Gustavo Madero.

Indicó que se encuentra trabajando con los integrantes de su equipo enfocados únicamente a buscar ser el candidato por el distrito 15, ya que al interior de este equipo se encuentra integrado por quienes apoyan a un candidato y quienes apoyan al otro, sin que esto hasta el momento genere conflicto de intereses.

“la cuestión aquí es ser respetuoso de eso, no hay una línea por parte mía de que apoyen a tal o cual, obviamente mi voto lo voy a definir por quien yo quiera el día de la elección, pero yo no me voy a meter en esa dinámica y lo que abona este proyecto a la diputación que además hay gente de ambos lados es que traemos una idea de ser propositivos”.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

Así mismo dentro de sus proyectos busca volver a generar al interior del partido la hermandad y el compañerismo con el que se comenzó a trabajar desde los inicios del partido, esto con el fin de obtener un mejor ambiente laboral.

A dos días de que se realicen las elecciones para la candidatura a gobernador no mostro interés en revelar su voto a favor de uno de los dos candidatos ya mencionados, ya que prefirió reservarse el comentario y únicamente participar el próximo 23 de enero en las elecciones.

Agregó que para el próximo 31 de enero es cuando se realicen de igual manera las elecciones internas del partido para la elección a diputaciones y alcaldes municipales, por el desfase de las fechas se realizara primero la de gobernador y al último las faltantes.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

Dentro de sus propuestas busca trabajar en conjunto con las asociaciones civiles, pues dentro de su trayectoria menciono ser egresado de una AC y otro punto que relaciona a su favor es haber sido afiliado al partido desde muy joven.

”Yo soy panista desde niño pero me afilie en cuanto cumplí la mayoría de edad, en cuanto cumplí los 18 años me afilie al partido, y una vez que me afilie fui participando como representante de casilla, representante de general, coordinador de campaña juvenil de algunos candidatos y así fui poco a poco hasta que llegamos a la decisión de de que yo contendiera para dirigente juvenil del PAN“.

Indicó que el distrito al que piensa contender, encuentra una militancia más pensante, una militancia reflexiva, ya que el distrito indica que este será ganado tres a uno contra cualquier partido, mencionando que este distrito siempre ha sido ganado por el PAN.

Señalo que hasta el momento se han pronunciado varios militantes del partido que aspiraban a contender por el mismo distrito, y que varios de ellos se han unido al equipo de trabajo para fortalecer al equipo.

“Se han escuchado muchos nombres, lo que yo si te puedo decir, es que ya varios de los que aspiraban se han sumado conmigo, varios de los que aspiraban a este distrito se han sumado a un servidor en aras de abonar a un proyecto de hermandad”.





