Yo también paro este lunes: presidenta del DIF Estatal

“Hay circunstancias y regiones en el país donde la vida de una mujer aún se compra, donde la vida de una mujer puede ser tan prescindible que sus retos pueden ser hallado en una bolsa de basura, y justamente en virtud de los hechos que nos han lastimado, no solamente a las mujeres, nos lastiman a las familias, nos lastiman como sociedad, como tal hemos de asumir el llamado que nos convoca a que no volvamos a sentarnos a que nos mantengamos en pie y a que luchemos juntos porque esta sociedad acabe de consolidar y asimilar que demandar equidad e inclusión no es sinónimo de dividir”, aseguró Cinthia Aidé Chavira Gamboa, presidenta del DIF Estatal en Chihuahua.

Sentada en el despacho de la presidencia, en el fondo una imagen de una ralámuli y a un costado la fotografía de su esposo Javier, afirma que este lunes ella también parara.

“Yo conmemoró este 8 de marzo rindiéndole honor a tantas mujeres que desde los colectivos han luchado incansablemente por las vidas que se han segado, porque las mujeres han sido lastimadas emocionalmente, económica o físicamente vean finalmente que somos capaces de reconciliarnos socialmente, yo no veo en este movimiento de reivindicación de los derechos de las mujeres un afán de separar, entiendo al hombre y a la mujer como u; binomio inseparable y enriquecedor, un binomio donde hombres y mujeres hemos de ser iguales, hemos de tener las mismas oportunidades, se nos ha de tratar en igualdad de circunstancias en todos los ámbitos lo social, en lo laboral; las mujeres debemos tener posibilidades de estudiar, ocupar posiciones de mando porque somos capaces”.

El 9 de marzo, en solidaridad y sobre todo en demanda de que las vidas de las mujeres sea respetadas y dejemos de ser una cifra más en ese conteo infame ella también realizará el paro, “hemos transformado lo insólito y lo absurdo en cotidiano y no puede ser posible que nuestra sociedad se acostumbre a los titulares que señalan como un caso más, la desaparición, la violación, el maltrato y la muerte de niñas y mujeres, entonces yo también paro este lunes”.

El paro se extiende a todo el personal del DIF Estatal, si es su deseo tienen el respaldo de la institución y lo hacen a sabiendas de lo que valen las mujeres.

A propósito del movimiento, de las posiciones de mando tienen a 5 mujeres y 4 hombres, en el grueso de empleados DIF se cuenta con 390 mujeres y 209 hombres, en términos de usuarios más de 500 mil son mujeres. En el camino conjunto con organizaciones de la sociedad civil del grueso casi el 57 por ciento de las OSC emplean a mujeres y en el 2019 de las 100 que apoyaron 67 tienen al frente a una mujer, “De este tamaño es la importancia de las mientes y del aporte que realizan”.

UNA MUJER SENCILLA

Cinthia no se considera una mujer ambiciosa, vive el día a día agradecida, no se le olvida apreciar un cielo estrellado en la noche o esas cosas sencillas y simples que al final de cuentas se atesora, “Las cosas sencillas son las que dejan huella y marcan, te ayudan a moldear tu espíritu y estar siempre en construcción permanente”.

Entre esas cosas sencillas que marcan estuvo la compañía de “Greta” por más de 13 años, los últimos 3 los vivió enfrentando la insuficiencia renal del integrante canino, la última semana fue pesada y este viernes falleció.

Como mujer los retos que enfrentan tienen que ver con la búsqueda de equilibrio, sobre todo cuando el estatus quo y las historias recientes en el país, tienen un estereotipo como esposa del gobernador o primera dama, “mi reto personal es acreditar que estoy aquí, porque creo en Javier, en este gobierno, pero esencialmente porque creo en esta sociedad y que juntos la podemos transformar”.

Combinar la labor en el servicio público con el hogar es un reto, pero asegura que las mujeres son multitarea, reconoce que se le complica lavar la ropa, correr el fin de semana a comprar la despensa, pero tiene la ayuda de un equipo solidario del DIF y del núcleo familiar. “Tengo la fortuna de tener a mi mamá a mi lado y al de Javier, entonces eso nos allana los obstáculos, el propio Javier en sus tiempos libres es el primero en estar metido en la cocina ayudando, si hay obstáculos siempre los sorteamos en equipo”.

Comenta que Javier es fan de las carnes, le encanta prender el asador y Cinthia aprovecha para cocinar verduras y pescado. “Al final de cuentas lo que comemos es lo de menos, lo que hace de ello una fiesta es que lo compartimos. Las cosas sencillas es lo que más nos gustan”.

Disfruta el tiempo en familia, ya que la responsabilidad le ha limitado el tiempo de convivencia con la familia, “Hay que aprovechar esta experiencia, es única no se nos va a volver a dar en la vida, hay que cumplir, es un ratito y una coyuntura de nuestra vida, no por eso deja de ser valiosa pero es temporal”.

Para Cinthia ser presidenta del DIF Estatal ha sido una oportunidad única en la vida para servir a los demás y aquilatar la función que cada uno desempeñamos en la sociedad.

Ha sido retador y afirma que ha sido oportunidad de responder a las expectativas y aspiraciones de cambio de una sociedad retadora, como siempre ha sido Chihuahua, siempre dispuesta a evolucionar para desarrollarse.

En tres años de gestión ha podido palpar que la problemática que enfrentan las mujeres es todo un mosaico de diversidad debido a las circunstancias del estado, desde geografía, idiosincracia, los grupos etnicos, migrantes, los diversos sectores que enfrenta problemas y retos distintos. “Para mi la zona de muy alta marginación, ubicada en su mayor parte en la sierra, siguen siendo una herida abierta que para que consigamos que logre sanar, necesitamos seguir enfocando el esfuerzo institucional, los distintos órdenes de gobierno y la propia sociedad”.

Reconoció que en el aspecto de la sociedad, Chihuahua es un campo fértil con una sociedad civil muy activa, con mucha participación, que aunque se ha avanzado, aún hay mucho camino por recorrer,

“Dejar cimientos firmes , se4a dejar huella, no únicamente en términos del trabajo que se realice,sino de ese cambio de mentalidad que muy particularmente desde el DIF buscamos promover y propiciar, donde las personas sean conscientes de su enorme capacidad para salir adelante siempre y cuando esté su gobierno para hacerlos fuertes unos a otros”.

El DIF te dio un puente de colaboración con las asociaciones civiles a través del programa Puertas Abiertas, donde los resultados valen la pena, pues está la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, el pleno conocimiento de la problemática que enfrenta la sociedad, “Son asociaciones que siempre habían trabajando, con el valor de que quienes la fundaron o las dirigen vivieron en carne propia la problemática que combaten y creo que esta conjunción de elementos nos ha servido para que tenga su impulso vital el trabajo, en este caso la intervención del DIF se da siendo un facilitador y abrevando de estadísticas e información que se genera en las diversas instancias de gobierno a fin de llegar con pertinencia y eficacia”.

Se han dado a la tarea de combatir problemas como embarazo adolescente, suicidio, desintegración familiar, abuso, violencia, bullying.

Cinthia seguirá trabajando y caminando de la mano con las asociaciones en beneficio de la ciudadanía.