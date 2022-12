A partir de enero las vacaciones serán de al menos 12 días: AMLO

A partir de 2023 las vacaciones de los trabajadores en el primer año serán de 12 días; el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el empresariado mexicano se ha beneficiado con la contención en el incremento de energéticos como el gas; el año pasado el kilogramos de gas con IVA incluido tenía un valor de 23.97 y actualmente alcanza los 19.40 pesos.

Recibe las noticias más importantes directo a tu WhatsApp

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que recientemente firmó el decreto de “Vacaciones Dignas”; en el que se planteó que las vacaciones pasen de seis, a 12 días, en el primer año de trabajo.

Lo anterior, fue durante su conferencia matutina, en la que precisó que el decreto se publicará en el Diario Oficial de la Federación; por lo que en próximos días, la población laboral podrá conocer a través de la información pública.

Parral Urge diputado a tomar medidas para contener brote de gripe aviar

El mandatario afirmó que hay apoyos a empresarios, en el sentido de que no ha aumentado el costo de servicios ni los impuestos; por otra parte; el transporte en la región de Parral, se ha visto afectado por el incremento de insumos.

Juan de Dios Loya Lazcano, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, indicó que los costos de reparación, sumado a los gastos de combustible, han sido uno de los factores que detonarán un aumento del servicio traslado de mercancía; hecho que repercutirá en la población, en general.

Por otra parte, información de la Comisión Reguladora de Energía, expuesta a través de su lista de “Precios Máximos Aplicables al Gas LP”; puntualiza que el precio del energético en el último año, disminuyó en Parral.

En la lista emitida del costo fijado, del “26 de diciembre del 2021 al 1 de enero de 2022”; su valor por kilogramo fue de 23.97 pesos; a su vez, en el listado del “25 de diciembre al 31 de diciembre de 2022” ,el costo cerró en 19.40.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“No es como antes, hay que apretarnos el cinturón; el pueblo se aprieta el cinturón y el gobierno derrocha. No, ¿por qué no aumenta el precio de la gasolina, de la luz? Porque no se permite la corrupción”, manifestó.

El Presidente subrayó que los pequeños empresarios sí podrán pagar este aumento vacacional; por otro lado, se destaca que en Parral, más del 90 por ciento del total de empresas, que asciende las siete mil unidades económicas, son empresas pequeñas; mismas que pagan entre uno y dos salarios mínimos; esto según los datos emitidos por el Consejo de Desarrollo Regional (Coder).