Amlo reprocha actuar de empresarios con reclusorios en el país

"Ni siquiera así, de que no les estamos quitando el contrato, están contentos", manifestó durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, en referencia a los centros penitenciario operados por miembros de la Industria Privada.

Lo anterior señaló el mandatario federal apuntando a Olegario Vázquez Aldin, director ejecutivo de Imagen Televisión, y uno de los empresarios que ha invertido en el sistema penitenciario en la República mexicana; pues indica que en el noticiero de Ciro Gómez Leiva atacan a su gobierno a diario.

"¿Quién es dueño de uno de uno de los 8 reclusorios que tiene trato especial? El dueño de la televisora dónde está de conductor estrella Ciro", apuntó el presidente, cuestionando la participación de un empresario de televisión en la construcción de un reclusorio.

"Son cosas distintas, aparentemente, pero no; si ese reclusorio le deja 2 mil millones al año, y estamos pidiendo una reducción del 15%, para que no se cancelen los contratos, porque no queremos pleito. Pero ni siquiera así, de que no les estamos quitando el contrato, están contentos", agregó el mandatario.

"Ahí está Ciro, un día si y el otro también, atacándonos" agregó con respecto a los ataques por parte de la cadena televisiva.