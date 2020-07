Ante crisis, pide Madero remar en la misma dirección

El Senador Gustavo Madero Muñoz, llamó a establecer consensos entre el Gobierno Federal, Estados, Congresos, sectores productivos y sociedad organizada para lograr acuerdos que hagan posible enfrentar la crisis de una manera efectiva en beneficio de todos los mexicanos.

‘’No podremos salir si cada quien jala la cuerda para un lado distinto. Tenemos todos que construir los consensos para remar en la misma dirección. Convocar a la unidad pues es nuestro país lo que está de por medio, pero sobre todo las personas más vulnerables que son quienes habrán de sufrir de manera más dolorosa los efectos de la pademia‘’, dijo.

Las expresiones del senador panista, presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República, se dieron en el marco del segundo día de trabajo del ‘’Foro de Emergencia Económica ¿Qué hacer para Enfrentar la crisis?‘’ que tuvo lugar este miércoles.

En dicho encuentro economistas y representantes de la iniciativa privada coincidieron en la urgencia de que el Gobierno Federal acceda a los recursos del Fondo Monetario Internacional para que pueda apoyar a las empresas y garantizar el ingreso básico de los mexicanos que están perdiendo el empleo, entre otras acciones de rescate.



Ricardo Fuentes Nieva, Director Ejecutivo de OXFAM México, dijo que no hacerlo es incurrir en una irresponsabilidad histórica, mientras que José Enoch Castellanos Férez, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) ejemplificó: ‘’Es como tener un seguro de gastos médicos mayores, haberlo pagado, caer enfermo y no querer usarlo para no pagar el deducible‘’.

Castellanos Férez, añadió que a nadie le conviene que la mortandad de empresas que ya se está presentando se agudice pues ello genera no solo pérdida de empleos, sino también la disminución de la oferta, el encarecimiento de los productos y la caída de la recaudación del gobierno.



Por ello instó a los legisladores a una revisón escrupulosa del presupuesto del Gobierno Ferderal del 2021 y garantizar que realmente se destine a la reactivación económica que demanda el país.

En ese sentido Manuel J. Molano, Director General del Centro de Investigación en Política Pública, expresó que México debe invertir más en materia de salud, y advirtió que algunos estados podrían salir adelante de la crisis en menos de un año, mientras que otros tardarán hasta diez para hacerlo.



Los ponentes analizaron también la propuesta del establecimiento de un ingreso básico de apoyo para los trabajadores que han perdido sus empleos, pero consideraron prioritario que éste se realice apegado a Derecho y lejos del clientelismo político, por lo que ofrecieron su participación en el diseño de un mecanismo adecuado.



En el foro se contó con la participación de la senadora, Mayuli Latifa Martínez Simón, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, quien detalló los alcances de la iniciativa de Ley de Emergencia y Recuperación Económica, presentada el pasado 27 de mayo.

La iniciativa busca que el Estado Mexicano cuente con un marco jurídico que contemple la Declaratora de Emergencia Económica para enfretar con rapidez y eficiencia los efectos de la crisis.



Entre otros puntos, se establecen las reglas claras para el fortalecimiento del Estado, asegurando la preservación de los empleos, del sector productivo, la actividad financiera de la economía y la economía social.

Para mañana, la última mesa de trabajo del foro, contará con las participaciones de Daniel Chiquiar, director General de Investigación Económica del Banco de México (BANXICO), Carlos Hurtado, director General del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Roberto Martínez, director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Martha Ruíz, Asesora Económica Principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



El encuentro inicia a las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y es transmitido en vivo por el canal del Congreso de la Unión.

