Anuncia Gobierno Federal una tercera dosis anticovid por variante Ómicron

Ante la posible llegada de la nueva variante del Sars-Cov2, denominada Ómicron a México, el Gobierno Federal anunció que se tiene previsto aplicar una tercera dosis de la vacuna anticovid, por lo que el titular del Ejecutivo informó que comenzarán las campañas de inoculación lo más pronto posible.

Por lo anterior, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que no se ha anunciado esta decisión debido a que existe una alarma a causa de la nueva variante “quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero si es parte del plan que se tiene, por lo que empezaremos lo más pronto posible”.

Al respecto refirió que se ha avanzado en gran medida al plan nacional de vacunación; sin embargo, destacó que se debe continuar inoculando a la población que vive en las comunidades alejadas que aún no han recibido ninguna dosis.

“Estamos hablando de que en nuestro país existen alrededor de 280 mil pequeñas comunidades, entonces esto es lo prioritario, atender el rezago, llegar a todos lados, no confiarnos, lo que está pasando con la nueva variante, es que no llegaron las vacunas a África, de cada 100 vacunados en África en promedio seis están vacunados, no es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo como suele pasar”, declaró el mandatario.

Asimismo, comentó que la prioridad es vacunar a los rezagados, ya que ahora se ha comenzado a inocular a los menores “y no se descarta el refuerzo para adultos mayores, también a los maestros que recibieron la CanSino necesitan una tercera dosis, pero no va a tardar mucho, tenemos vacunas para reforzar”.

Finalizó mencionando que continuarán protegiendo a las personas a través de las vacunas, ya que eso es lo más importante para evitar que las personas mueran.