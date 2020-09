Aparece periodista Hugo Lynn tras 24 horas de ausencia

El Director de Información de CPS Media, Hugo Lynn Almada reapareció este jueves, tras 24 horas de ausencia; el comunicador regresó a su hogar y a través de una publicación agradeció la preocupación de todos, “por ello me disculpo”.

Lynn Almada dio a conocer en una publicación en Tribuna de la Bahía: “Amigos todos. Agradezco su preocupación. Pasé horas en un ejercicio introspectivo que me ha servido para aquilatar la vida presente y futura, preocupé a mi familia y amigos por no haberlo hecho saber. Por ello me disculpo. Todo está bien y estoy listo para seguir adelante.”

Nada se supo de Hugo Lynn desde ayer a las 18:18 horas cuando salió de sus oficinas de CPS Noticias y abordó la camioneta Ford Explorer, para ir a su casa.

Se supo que tuvo una llamada telefónica con su esposa y después de ello el director de noticias de TV Mar, el periódico Tribuna de la Bahía y Radio Radiante, desapareció. Su teléfono celular permanecía encendido, pero nadie respondìa, revelaron sus compañeros.

Ya la mañana del jueves se dio un pronunciamiento por sus compañeros y colegas: “Como gremio, exigimos a las autoridades estatales y federales, responsables de la investigación, que actúen sin vacilar ante este que es –a todas luces– un atentado contra la libre manifestación de las ideas y la noticia”, expresaron a través de un comunicado.

▶️ Vivimos aterrorizados: colega de Pablo Morrugares, periodista asesinado en Iguala

Sus compañeros a través de una misiva que difundieron dieron a conocer que “Los periodistas solo informamos de hechos y sucesos que a diario acontecen en nuestro entorno social, no somos delincuentes ni aspiramos a serlo”.

Insistieron en que “Se llevaron a nuestro compañero y lo queremos sano y salvo, no es una petición, es una exigencia; su familia lo espera con bien. No queremos a un “desaparecido” más que engrose las listas de los archivos en la Fiscalía”.

Por la tarde del jueves se informó que realizó una llamada a su familia y más tarde ya estaba en su casa. La familia prefirió de momento no dar detalles y la Fiscalía de Jalisco está tratando de obtener su declaración sobre lo sucedido.

Compañeros del director de información informaron vías redes sociales: “Después de la desaparición de Hugo Lynn Almada durante casi 24 horas, acabamos de ser informados de que se encuentra a salvo. Su familia está hermética, por el momento no han querido dar detalles de su estado de salud ni las condiciones en que llegó a su casa”.





▶️ Ataques de AMLO contra prensa incitan a la violencia: SIP

La desaparición de Almada se reporta a solo 24 horas del asesinato del periodista Julio Valdivia, de El Mundo de Córdoba, en Tezonapa, Veracruz.

El cuerpo de Valdivia (partido en dos) fue encontrado la tarde de este 9 de septiembre sobre las vías del ferrocarril en ese municipio, donde también él radicaba. Sus victimarios lo decapitaron. Su motocicleta fue abandonada sobre un riel; su cabeza la arrojaron a diez metros de distancia, sobre la gravilla de ese lugar.

