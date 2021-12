Aumenta exponencialmente el número de víctimas de secuestro en México

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro dio a conocer que el número de víctimas de secuestro en nuestro país aumentó a 102 en noviembre, una alza mensual de 10.8% ante las 92 de octubre.

En lo que va de la presente administración, la activista indicó que se han abierto 4 mil 139 carpetas de investigación por secuestro, con 5 mil 428 víctimas y 4 mil 776 personas detenidas por este delito de alto impacto, en los primeros tres años de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, México ha contabilizado 4,139 secuestros citó. Cifra 40.4% menor a los 6,947 secuestros que hubo en el mismo lapso de mandato de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La activista argumentó que en México ocurren 115 secuestros mensuales, 27 semanales y 4 diarios.

En una conferencia de prensa virtual precisó que de enero a noviembre del año en curso, suman un total de 992 plagios en las 32 entidades, con septiembre a la cabeza en víctimas con162; marzo, 154; julio, 124; enero, 123; junio, 118; mayo, 115.

Isabel Miranda indicó que los estados con mayor incidencia en noviembre de 2021: 1. Estado de México 2. Veracruz 3. Chihuahua.

Los estados que reportaron cero secuestros: Campeche, Coahuila, Durango, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán

Explicó que Quintana Roo, Zacatecas, Baja California Sur, Colima e Hidalgo ocupan los primeros lugares en casos de secuestro por cada 100 mil habitantes.

Mientras que en números absolutos: Veracruz, 808; Estado de México, 694; Ciudad de México, 323; Puebla, 175; Morelos, 168.

Precisó que la disminución de 7.8% en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de secuestro. En el mes de noviembre hay registro de 70 carpetas, en comparación con las 76 del pasado mes de octubre.

Alto al secuestro documentó 27 secuestros registrados en los medios de comunicación, pero que las autoridades “indebidamente no integraron en carpetas de investigación”.

En su opinión, el principal problema de la presente administración, es que no cuenta con una estrategia en materia de seguridad: “hay mucha teoría, mucha ideología pero no hay estrategia”. “Una verdadera estrategia tendría que estar provista de recursos económicos, de materiales humanos y no se está viendo eso.

Miranda de Wallace refirió que para todo se está usando la Guardia, que “es importante indudablemente que la Guardia Nacional participe, no estamos en contra de que participe la Guardia Nacional”.

