Joven, ¿cómo llego a La Villa? Así cambió el GPS el traslado de las personas en CDMX

"Buenas tardes joven, ¿cómo llego a La Villa?", pregunta una mujer de entre 50 y 55 años, o al menos esa edad le calcula Óscar.

"¿Tiene celular?", responde. "Sáquelo y le digo cómo", le dice a la mujer que queda medio sorprendida. Rubia, de piel y ojos claros y un acento un tanto norteño, es evidente que no es de la Ciudad de México. Casi cualquier chilango sabe cómo llegar a La Villa, a la casa de la Virgen de Guadalupe.

El teléfono es un Android, "chido", dice Óscar, quien descansaba un rato afuera de un Oxxo con una Coca-Cola y un cigarro mientras esperaba una solicitud de viaje, pues es chofer de taxi de aplicación.

México Así utiliza Google Maps los datos para guiarte a tu destino

De inmediato busca entre las aplicaciones la de Google Maps y la abre.

"Mira", le explica a la rubia, "este punto azul, eres tú. Acá arribita escribes 'La Villa' y esta cosa te va a indicar la colonia, si quieres ser más específica, pones una ubicación concreta, como Metro La Villa o la Basílica, así esta madre te muestra una referencia para ubicarte".

Emocionada, la mujer rubia, que dice llamarse Alejandra y es del norte de Michoacán, le pide "ponle Metro La Villa, voy a una entrevista de trabajo ahí enfrente".

Te podría interesar: Memoria de taxistas resiste contra Google Maps y Waze

De inmediato la aplicación le marca la ruta, el tiempo de traslado y hasta el tráfico. Son 1.4 kilómetros desde el Walmart de Plaza Tepeyac, donde Óscar disfrutaba de su cigarrillo hasta que lo abordó la mujer para ir al Metro La Villa. Tres o cuatro minutos en auto hacia el norte sobre Calzada de Guadalupe, una pequeña vuelta en la calle de Ricarte y listo.

Contenta, Alejandra se despide y deja a Óscar pensando, "la hubiera llevado; igual y más cerca al Metro hubiera agarrado pasaje. Le hubiera cobrado unos 20 pesitos".

Google Maps hace más fáciles los viajes

Óscar tiene poco más de cinco años trabajando como chofer de taxi de aplicación. Comenzó en Uber, luego cambió a Didi y de vez en cuando hace viajes por su cuenta.

Con Waze o Google Maps llegas a donde seaÓscar, chofer de taxi de aplicación

Antes de ser chofer no conocía la ciudad, salvo por algunas rutas específicas que frecuentaba, le era imposible ubicar calles, estaciones del Metro o edificios icónicos.

"Nunca fue una bronca, es lo fácil de esta chamba, con Waze o Google Maps llegas a donde sea. Ni siquiera tienes que pedir la ruta, en automático la marca cuando el cliente pide el servicio".

Google Maps es la aplicación aliada de los choferes de taxis. | Foto: Semovi

"Cuando estaba más morro quise manejar un taxi, pero lo dejé a la semana. La gente se ofende cuando no sabes a dónde van. Una vez un don, te estoy hablado de 2005-2006, me pidió que lo llevara al Caballito desde Cuautepec. Cuando le pedí que me dijera como llegar se encabronó y se bajó para pedir otro taxi, dizque porque no tenía tiempo de ir enseñándome por dónde ir. Me agüité", recuerda.

Hoy en día cualquiera puede llegar a donde sea, ya sea siguiendo indicaciones en tiempo real o trazando una ruta previa, dependiendo del tráfico que haya.

Es lo padre de Google Maps, puedes ver cuánto tráfico hay antes de salir y planear tu rutaKaty, usuaria de la aplicación

Así acostumbra Katy, prima de Óscar, viajar todos los días de su casa al trabajo.

"En la mañana reviso maps (de Google) y veo cuánto tráfico hay, dependiendo de eso decido si tomó taxi desde acá o bajo en Cablebús a Indios Verdes".

Ella vive en La Presa, en la zona norte de la ciudad conocida como Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tiene carro, pero no le gusta manejar, pues no puede trabajar y hacer llamadas mientras viaja a su oficina en Bucareli.

¿Cómo llego a la Villa? Fue la pregunta que hizo una persona que se volvió usuario de las aplicaciones de geolocalización. | Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com

Aunque sus ingresos le permiten tomar taxi todos los días para ir y regresar del trabajo, ella ahorra tiempo y dinero combinando sus traslados con el transporte público.

“Martes y miércoles que me voy tarde, no encuentro nada de tráfico y me voy directo hasta allá. Pero si veo en Maps que Insurgentes está en rojo, sólo llego hasta La Raza en taxi y ya de ahí bajo al centro en Metrobús".

¿Waze o Google Maps? Los choferes usan cualquiera de estas aplicaciones para su labor del día a día. | Foto: Semovi

“Es lo padre de Google Maps, puedes ver cuánto tráfico hay antes de salir y planear tu ruta. Para mí, Insurgentes, casi desde el eje de Tlatelolco (Eje 2 Norte) hasta Reforma, es donde siempre encuentro tráfico cuando me voy temprano”, dice Katy, quien ejerce como abogada.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Ya sea en auto o en transporte público, las aplicaciones de geolocalización facilitan la vida. Todos los teléfonos inteligentes las traen preinstaladas, el chiste, dice Óscar, es saber usarlas, para no andar preguntando "Cómo llego a La Villa".