'De la nada aparece en un hotel': el crudo mensaje que familiares de Debahni publicaron en IG

A través del Instagram oficial de Debanhi Escobar publicaron el primer mensaje después de que las autoridades encontraran un cuerpo en una de las cisternas del motel Nueva Castilla, muy cerca de la última ubicación donde captaron a la chica de 18 años.

Días buscando con binomios, drones e infantería y de la nada aparece en el motel. Imagen de la historia en el Instagram oficial de @debanhi.escobar

"Gracias a todos los que colaboraron en la búsqueda de nuestra amada Debanhi, con el corazón destrozado les pedimos alzar una oración en su nombre para que brille para ella la luz perpetua".

El posteo ya se hizo viral, ha superado las 25 mil reacciones y más de dos mil comentarios, la mayoría de los mensajes es para brindar condolencias a la familia de Debanhi y para mostrar indignación en contra de las autoridades de Nuevo León.

Asimismo, cuestionaron las noticias recientes en una historia, y pusieron en duda el método por el cual llegaron las autoridades hasta el motel donde supuestamente ya se había revisado, según la versión de Mario Escobar, el padre de la joven, fue lo que expresó a los medios de comunicación.

Las autoridades investigan si los restos corresponden al cuerpo de la joven. Foto: Archivo | El Sol de México

"No vas a ser olvidada Debanhi se hará justicia"; "Exigiremos justicia por ti y por todas"; "Pronta resignación a toda la familia... un abrazo fuerte"; "Descansa en paz reinota pero créeme q se va a hacer justicia por ti hermosa, mientras tanto tú vuela alto y brilla como siempre lo has echo", fueron algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

Por el momento, la familia es la única fuente que ha hecho declaraciones alrededor del hallazgo del cuerpo, mientras que la Fiscalía aclaró que harán un comunicado hasta que las pruebas de ADN terminen.

Durante la madrugada del 22 de abril personal de Protección Civil rescató el cuerpo de la cisterna y fue trasladado por la Semefo para llevarlo a sus instalaciones, donde comenzará el análisis forense.

Padre de Debanhi rompe el silencio

El padre de la joven de 18 años tuvo su primer encuentro con los medios de comunicación después de que fuera rescatado un cuerpo del motel Nueva Castilla, y trasladado a la Semefo. En sus primeras declaraciones, señaló sentirse enojado por haberse equivocado al "creer en la Fiscalía" y pidió perdón a su familia. "Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo", agregó.

Mario Escobar aseguró que "hay culpables, sí, que deben pagar, sí, tanto involucrados como gente de la Fiscalía, públicamente lo digo", y entonces reveló que el resultado no fue el que su corazón y el de su esposa pedían, querían y exigían.

"Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, repito, en la Fiscalía".

"Vinieron aquí cuatro, cinco o seis veces, no sé cuántas, y no hicieron su trabajo. El licenciado Rodolfo Salinas siempre fue muy hermético, yo fui muy respetuoso de su trabajo. Creí que podía haber un cambio y no lo hubo. 13 días después, dicen, vamos ir otra vez porque hay un cuerpo", informó el padre de Debanhi.

