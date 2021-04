Descarta López Obrador tercera ola de contagios

Durante su primera conferencia matutina de la semana, Andrés Manuel López Obrador instó a los mexicanos a seguirse cuidando ante la pandemia, aun cuando no se avizore una tercera ola de Covid 19.

“La realidad es que afortunadamente hay menos contagios (…), no hay una tendencia al alza que nos pueda representar que va a haber una tercera ola. Y llamo de manera respetuosa a no confiarnos, a seguirnos cuidando, porque es lo más importante, que actuemos con libertad y que sepamos cuidarnos”, dijo el primer mandatario.

Señaló que en algunos países hubo excesos, luego de mantener mucho tiempo encerrada a la gente, “hasta toque de queda en varias partes, no supieron equilibrar la crisis sanitaria con el que no se afectara tanto la economía y ahora están padeciendo más, porque se cerró por completo la economía”, afirmó.

Asimismo advirtió que hay que confiar en la gente, considerando que el mexicano es mayor de edad, sin imponer, prohibido prohibir, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.

Reiteró que afortunadamente la pandemia está a la baja, pero no se puede desatender y decir que ya pasó lo peor.

“Es un asunto muy delicado, se está avanzando bien en la vacunación, estamos recibiendo vacunas, diariamente estamos vacunando. En esta semana, de acuerdo con el compromiso que hicimos, se termina ya la vacunación de adultos mayores, con la aplicación de cuando menos una dosis”, señaló.

En este sentido, indicó que sólo quedarán los que no quisieron vacunarse, pero sin descartar que cambien de parecer, porque los que no fueron en la primera ocasión, están llegando en la segunda.

“Eso es lo que queremos, por eso también me vacuné aquí, para dar la seguridad de que no corremos riesgos y que lo mejor es protegernos. No hay efectos secundarios, riesgosos, graves, si nos aplicamos la vacuna, lo que es una reacción como cualquier vacuna, a unos más a otros menos, hay a quienes ni siquiera lo sienten, y sí ayuda mucho”, opinó.

Por último, recalcó que esta labor se está haciendo sobre todo para que adultos mayores no dejen de vacunarse, “estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de que en este mes van a quedar vacunados todos los adultos mayores de 60 años”, dijo.