Día de Muertos, el desfile podría mutar

En caso de que el desfile masivo de Día de Muertos, el cual se celebra en la Ciudad de México desde 2016, no se realice este año, por precaución ante la pandemia, la compañía productora el evento, VUELA CORP, trabaja en alternativas para conmemorar esta tradición. Por el momento, ellos también apuestan por crear piezas de danza y teatro en video (desde sus casas), para después exponerlas en internet.

Alejandra González, directora de la empresa, aseguró esperarán a ver cómo evoluciona el tema de salud y saber qué decisión tomarán las autoridades capitalinas respecto al desfile que nació en 2016.

“Primero tenemos que pensar en que no exista una posibilidad de contagio, como productora tenemos que proyectos alternativos preparados, pero debemos pensar en la salud, finalmente el desfile es algo que saca a tres millones de personas a la calle y cualquier propuesta nueva que tengamos debe de considerar que las personas probablemente no podrán salir de casa o al menos no todos en un solo momento. Tenemos opciones y van a estar listas porque los mexicanos no dejaremos de celebrar nuestro Día de Muertos de alguna manera increíble”, comentó.

Sobre el presupuesto que ocupan para realizar el evento masivo, Alejandra indicó que los montos que han ocupado para el desfile no son tan grandes como los de otros eventos de la Ciudad de México y que, en realidad, el evento luce espectacular y, de tales dimensiones, gracias a que la ciudadanía se vuelca a las calles para participar en él. “Tenemos que esperar a ver qué destinan las autoridades para el presupuesto y también como ciudadanos y compañía vamos a recurrir a la iniciativa privada para que nos apoyen”.

VUELA CORP organizó un reto para bailar desde casa / Cortesía | VUELA CORP

Con la nueva tendencia de presentar obras de teatro, stand-up y conciertos especiales en internet; donde las compañías, productoras, artistas y exponentes cobran una cantidad que no rebasa 200 pesos, VUELA CORP prepara algunas sorpresas con espectáculos multidisciplinarios que liberarán en segmentos especiales. Alejandra consideró que deben existir shows de todo tipo: gratuitos y de paga.

“En este ‘nuevo mundo’ en línea te estamos invitando a ver teatro desde tu casa, pero eso no quiere decir que no hay que crear o invertir. Probablemente lo que estamos viendo hoy de forma gratuita son cosas que se hicieron en el pasado, pero todo lo nuevo requiere cierta producción y los implicados necesitan vivir de esos ingresos, sin embargo, sabemos que hay gente que no tiene los recursos para pagar y ahora nosotros vamos a tener esa capacidad de llegar a mucha más gente”.

