“El presidente no es corrupto”: AMLO

Durante su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que ha habido constantes cambios en materia de combate a la corrupción en su gobierno.

“Ya se tiene un equipo muy consolidado en el gobierno de gente con convicciones, honesta, sensible, verdaderos servidores públicos”, dijo.

Sin embargo advirtió que no deja de haber quienes se formaron durante el periodo neoliberal y tienen otras concepciones.

“Por ejemplo, se arraigó mucho el que el gobierno no debe promover el desarrollo, que todo debe privatizarse, que no debe de utilizarse el presupuesto público para apoyar a la gente, que no se debe de invertir en educación pública, salud”, señaló.

En ese sentido, indicó que en un momento como este los tecnócratas estarían cobrando las vacunas y dando preferencia a los influyentes, “ya se hubiesen vacunado todos los de arriba, se hubiese dejado al pueblo en estado de indefensión”.

Subrayó que hay diferencias sustanciales, no obstante hay un proceso a seguir, “hay cosas que llevan mucho tiempo para que se den los cambios, afortunadamente vamos avanzando bastante, haciendo a un lado el racismo, el clasismo, la discriminación, todo esto que está muy arraigado de festejar a los corruptos, ahora ya hay pena, antes se les aplaudía, no perdían su respetabilidad, el derroche, los lujos, ya lo piensan”, dijo.

“El presidente no es corrupto y no tolera la corrupción. Se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras, eso es lo fundamental, si arriba hay corrupción no se puede resolver el problema, porque es mentira que el presidente no sepa o no esté enterado, el presidente se entera de todo, puede ser que algunas cosas se oculten, pero pronto se saben”.